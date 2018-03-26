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Березниковский содовый завод оштрафован за экологические нарушения
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Березниковский содовый завод оштрафован за экологические нарушения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Предприятие вовремя не исполнило требование об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, необходимо восстановить герметичность кабин кранов химических цехов с выделением пыли или вредных веществ, обеспечить использование кранов с закрытыми звукоизолированными кабинами в производственных помещениях.
Всего этого в срок сделано не было. Суд оштрафовал Березниковский содовый завод, приставы взыскали штраф в 10 тысяч рублей.
Напомним, БСЗ занимается производством соды и карбонатных пород, являясь одним из крупнейших предприятий в химической отрасли. На предприятии действует особый режим контроля за негативными выбросами в окружающую среду. За его нарушение оно и было оштрафовано.
Фото: bsz.ru
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