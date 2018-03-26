Историческая неточность в фильме «Спасти рядового Райана»

Немецкий тяжелый танк «Тигр I» весил 57 тонн и наводил страх на экипажи союзных бронированных машин времен Второй мировой войны. Вот как писал о нем командир танка Т-34 Николай Дубровин : «Встреча с „Тигром“ вызывала дрожь. Он наводил ужас всем своим видом».

Однако этот нацистский колосс, о котором немецкий танкист-ас времен Второй мировой войны Отто Кариус (Otto Carius) отзывался как о «лучшем танке всех времен и народов», оказался поверженным в течение нескольких секунд в фильме «Спасти рядового Райана» от рук неутомимого капитана Миллера, которого играет Том Хэнкс . Американскому офицеру удается подобраться достаточно близко к бронированному гиганту и убить механика-водителя выстрелом из автомата-пистолета через смотровую щель.

Неужели в реальной жизни американскому пехотинцу было бы вот так легко покончить с «Тигром I»? Ответ очевиден — конечно, нет. На самом деле в июне 1944 года, в ходе проведения операции «Оверлорд», ни один американский капитан не стал бы подвергать опасности свою жизнь, как это сделал Миллер.

Следует сказать, что прибор наблюдения механика — водителя немецкого танка «Тигр» был сделан из многослойного пуленепробиваемого стекла, способного легко выдержать выстрелы из пистолета-автомата 45 калибра.

Авторы книги «Танки. Стальная броня стран мира» Майкл Грин (Michael Green) и Джеймс Д. Браун (James D. Brown) написали: «Основным прибором наблюдения механика — водителя танка „Тигр“ были смотровые щели, оборудованные бронестеклами, оснащенные механизмом для подъема и опускания броневой заслонки».

Несмотря на отдельные неточности, фильм, благодаря таланту режиссера Стивена Спилберга (Steven Spielberg), был удостоен пяти премий «Оскар». Несомненно, это лучший фильм, правдиво описывающий реальные события во время Нормандской операции Второй мировой войны. Самое ожесточенное сопротивление было на американском участке «Омаха».

По плану до высадки морского десанта проводилась мощная артподготовка и бомбардировка. В секторе «Омаха» утром из-за тумана бомбардировщики и корабельная артиллерия промахнулись, и укрепления «Атлантического вала» здесь не получили повреждений. К исходу дня американцы потеряли на «Омахе» только убитыми около 1700 человек, еще около 3 тысяч солдат были ранены.

Участники военной кампании в Нормандии рассказывают, что «десантные корабли стали высаживать солдат, не дойдя до берега. Приходилось чуть ли не вплавь добираться до берега в полной амуниции под вражеским огнем. Это было ужасно, люди умирали повсюду».

История создания тяжелого танка «Тигр» началась в мае 1941 года. Во время совещания в Бергхофе Гитлер предложил новую концепцию тяжелого танка, обладавшего повышенными огневой мощью и броневой защитой и призванного стать ударной силой танковых соединений.

Разработка нового тяжелого танка была поручена двум немецким фирмам — «Хеншель» и «Порше». Конкуренция обоих фирм достигла апогея весной 1942 года, когда обе машины прибыли в ставку «Волчье логово» в Восточной Пруссии для показательных испытаний. Взвесив все «за» и «против», несмотря на особое расположение Гитлера к доктору Порше, проводившая испытания комиссия приняла все же решение в пользу танка фирмы «Хеншель».

В начале августа 1942 года началось серийное производство нового тяжелого танка под названием «Panzerkampfwagen VI Ausf E», — рассказывает Дэвид Портер (David Porter) в своей книге «Самое секретное оружие Гитлера».

На заводе по производству «Тигра» трудились восемь тысяч рабочих, которые работали без выходных в две смены по 12 часов. На то, чтобы собрать гиганта, требовалось две с половиной смены, еще 14 смен уходило на то, чтобы довести его до полной готовности.

«Тигры» высотой 3,7 метра и длиной в 8,45 метра имели лобовую броню толщиной в 100-мм и на дистанции 1,5 километра без проблем поражали бронированные цели из 88-милимитровой пушки.

Уже скоро «Тигр» доказал, что может в одиночку вести бой против многочисленного противника без какой-либо помощи. В период с 12 января по 31 марта 1943 года каждый из этих гигантов (по утверждению Портера) уничтожил по 26 русских танков. И именно так «Тигр» завоевывал свою славу.

Знаменитый немецкий танкист, автор известной книги «Тигры в грязи» Отто Кариус пишет: «Наш „Тигр“ — лучший танк Второй мировой войны. По своим тактико-техническим характеристикам у него практически не было аналогов. Танк оказался настоящей крепостью на гусеницах». Несмотря на свои размеры, он не был неповоротливым и мог передвигаться по дорогам со скоростью 45 километров в час.

Лобовая броня «Тигра» имела толщину 100 мм, боковая — 60 мм. Это делало его практически неуязвимым для большинства средних танков союзников и пехотной артиллерии.

«Боковой и кормовой брони было достаточно, чтобы обеспечить защиту от американских 75 мм и советских 76 мм пушек на обычных для ведения боя дальностях», — пишут Йентц и Дойл в своей книге «Грозный „Тигр“».

Защита механика-водителя

Можно предположить, что самым слабым местом в танке должен быть прибор наблюдения механика-водителя. В передней части крыши подбашенной коробки имелся люк-лаз механика-водителя. Люк закрывался круглыми крышками, откидывающимися на петлях. В каждой крышке был смонтирован перископический прибор наблюдения. Перед водителем имелся смотровой прибор, прикрытый снаружи толстой броневой заслонкой. Она способна перемещаться вверх-вниз, изменяя тем самым ширину смотровой щели. Слева от водителя размещался курсоуказатель (гирополукомпас), используемый при движении в условиях плохой видимости. Именно в смотровую щель стрелял из своего автомата капитан Миллер в фильме «Спасти рядового Райана».

Для защиты от возможного попадания пуль и осколков немцы в первых версиях «Тигра» установили защиту, известную как Fahrersehklappe (заслонка смотровой щели механика-водителя). Она состояла из бронированного козырька, смотровой щели с триплексом и перископом. Бронированный козырек водитель — механик мог открывать и закрывать по своему усмотрению. Эти «козырьки», некоторые историки называли «светом» и «адом» для экипажей танков. «Светом», потому что, если козырек закрыт, то было практически невозможно получить пулю в лоб. «Адом», так как в этом положении ничего не видно.

Следует отметить, что водитель-механик в этой ситуации мог наблюдать за полем через две смотровые щели с триплексом и перископом. На более поздниках модификациях танка бронированный козырек стали приваривать к корпусу танка.

Если даже допустить, что в фильме «Спасти рядового Райана» броневая заслонка «Тигра» была открыта, капитан Миллер не мог застрелить водителя-механика, так как для защиты экипажа от пуль и осколков там был установлен блок бронированного стекла.

Сегодня трудно определить какую толщину имел блок бронированного стекла. Автор книги «Танк „Тигр“: британский вид» Дэвид Флетчер (David Fletcher) пишет, что бронированное стекло было размером 70 мм х 90 мм и толщиной 94 мм, а в случае повреждения блок легко менялся на запасной.

Авторы книги «Танки. Стальная броня стран мира» Майкл Грин и Джеймс Д. Браун считают, что смотровой прибор механика — водителя немецкого танка «Тигр» был комбинированный. Смотровая щель закрывалась бронированным козырьком, а также имелся блок бронированного стекла шириной около 10 дюймов и высотой три дюйма. Кроме этого, смотровые щели имели триплекс и перископ.

Таким образом, можно утверждать, что капитан Миллер не мог застрелить немецкого танкиста через смотровую щель. Военные историки утверждают, что только советское противотанковое ружье системы Дегтярева могло причинить вред механику-водителю в случае попадания пули в смотровую щель.