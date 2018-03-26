Оплата заказа с помощью улыбки: как технологии меняют ритейл уже сейчас

Технологии VR и AR Технологии VR и AR все больше проникают в нашу жизнь не только для развлечений, но и для пользы. Именно в ритейле технологии дополненной реальности развернулись на полную мощь, позволив компаниям экономить время покупателей и снимать распространенные сомнения, связанные с выбором косметики, обуви, одежды в период распродаж, когда сезон уже окончен.

Технологии теле-мэйкапа Shiseido позволяют «примерить» макияж в AR-зеркале. Пока продукт находится на стадии бета-тестирования для женщин, применяющих Skype для бизнеса. Больше нет необходимости наносить макияж, можно создать его видимость. В магазинах сети интересующие оттенки можно «примерить», программа также дает рекомендации по подходящим продуктам и оттенкам.

ИКЕА работает магазин виртуальной реальности, где можно подобрать, опробовать и купить половое покрытие или обои, оценить как будет смотреться в вашей гостиной новое кресло или диван. Благоустройство дома с использованием VR возможно и в приложении Holoroom от Lowe's: клиент виртуально «проходит» различные этапы ремонта, используя материалы и инструменты магазина. Возможность опробовать на практике приводит к повышению лояльности клиента и принятию положительного решения о покупке.

Из-за недостатка знаний о товаре покупатель может сомневаться в необходимости его приобретения. Используя технологии виртуальной реальности, North Face предлагали клиентам летом погрузиться в зиму и примерить одежду для зимних видов спорта.

Большое будущее в ритейле у 2D— и 3D-технологий сканирования. Так, для помощи в подборе обуви Доктор Хуан Карлос Гонсалес из Испании разработал автономный сканер и мобильное приложение для определения параметров стопы с точностью до 1 мм. Сканер Volumental уже работает с такими брендами как New Balance, Bauer и Ecco. По данным исследования Accenture, проведенного в декабре 2017 года, 33% американских потребителей лояльны к брендам, которые привлекают их к «мультисенсорному» опыту, используя новые технологии, такие как виртуальная реальность или дополненная реальность.

Технология распознавания лиц Огромная роль в ритейле отводится совершенствованию технологии распознавания лиц. Причем процедура идентификации используется сразу в нескольких направлениях.

Разработки JOS анализируют данные о возрасте, поле, этнической принадлежности клиентов, чтобы, например, подобрать соответствующую музыку в магазине. 59% американских покупателей более готовы совершить покупки, если в магазине визуальные эффекты сочетаются с музыкой и запахами.

Идентифицируя покупателя с его профилем в онлайн-магазинах, система может выдавать информацию о предпочтениях, вкусах, привычках и последних приобретенных вещах клиента на умные очки продавца-консультанта. С такой «поддержкой» сотрудник может подсказывать подходящие модели товаров, словно «угадывая» потребности клиента.

Система датчиков и размещение RFID-меток на товарах могут подсказать, где их лучше разместить и с какими сопутствующими товарами совмещать. Магазин мужской одежды UNTUCKit следит за тем, насколько правильно подходят размеры, и какие рубашки примеряют вместе в одной примерочной.

Анализ поведения потребителей — отличная подсказка, какой тип продукции в каком месте лучше расположить. Важным становится то, каким путем проходит клиент, на чем останавливает взгляд, после чего принимает решение о покупке и отправляется к кассе. Согласно данным CMO Council, 47% американских и европейских потребителей откажутся от бренда, если он неоднократно предоставляет «плохой, безличный или разочаровывающий» клиентский опыт. Распознавание лиц используется в том числе для обеспечения безопасности в торговых залах, отлаживания логистики и изучения обратной связи от покупателей.

Walmart использует эту технологию, чтобы определить уровень удовлетворенности клиента. Идея в том, чтобы сотрудники магазина могли отреагировать на проблему еще до того, как клиент пожалуется или откажется от покупки вовсе.

С помощью технологии RFID-меток Avery Dennison магазины отслеживают безопасность скоропортящихся продуктов, используя безвредные для пищи микроволновые метки.

Эксперты предсказывают появление в будущем продуктовых салонов, где покупатель сможет протестировать и попробовать продукт перед покупкой.

Также в Walmart делают ставку на сканирующих торговые площади роботов, используемых пока в тестовом режиме. Они анализируют свободные места на полках и наличие товара с неверной маркировкой. Продуктивность роботов на 50% выше, чем у человека, притом на анализ данных они тратят в три раза меньше времени. Полки не пустуют, товары лежат на своих местах, а клиенты не остаются без покупок. По данным Boston Consulting Group (BCG), розничные сети, в которых применяются стратегии персонализации клиентов, отмечают увеличение прибыли на 6-10%, в два-три раза опережая конкурентов.

Бесконтактные способы оплаты Носимые гаджеты тоже постепенно вытесняют новые разработки. Некоторые ритейлеры проводят платежи через касание, а некоторым достаточно только лишь улыбки.

«Азбука Вкуса» внедряет биометрический способ оплаты. Он работает, если к счету в банке привязаны данные об отпечатках пальцев покупателя. Это ускоряет процесс идентификации клиента и согласия на оплату.

MasterCard тестируют подтверждение платежа по карте через проверку отпечатков пальцев и распознавание лиц, что позволяет отказаться от системы ввода пароля.

Ant Financial, партнер Alibaba Group разрабатывает алгоритм обнаружения уязвимости Smile to Pay. Технологию уже тестируют в китайских ресторанах сети KFC: для списания средств с кошелька Alipay достаточно просто улыбнуться при оформлении заказа в киоске самообслуживания.

По данным сети Blackhawk Network, 76% потребителей относят простоту процесса оплаты к одной из важнейших причин сохранения лояльными к бренду.

О конкуренции офлайна и онлайна Остается надеяться, что полный отказ от кошельков и документов, траты ценного времени на примерки и стояние даже несколько минут на кассе — вопрос самого ближайшего будущего. Как видим, офлайн-ритейл не сдается, плотно конкурируя с онлайн-средой, возможностей «поразить» у которой все же немного меньше. Онлайн-ритейл пока превосходит традиционную розницу тем, что может практически безгранично использовать технологии машинного обучения, реализуя индивидуальный подход к покупателю. На основе анализа больших данных ИИ вычисляет, какие дополнительные товары предложить клиенту, с чем их можно сочетать. В любом случае цель у ритейлеров одна — увеличение оборотов и маржи. Но то, что это помогает сделать процесс шопинга для конечного потребителя и в онлайне, и в офлайне более комфортным, быстрым и индивидуализированным, по крайней мере, уже существенный шаг вперед.

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