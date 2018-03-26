Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров встретился с жителями

Собравшиеся обсудили итоги организации зимнего отдыха и приведение в порядок района в весенний период.

На собрании присутствовали Александр Закускин , глава муниципального округа, Сергей Дуюн, первый заместитель главы управы по жилищно-коммунальным вопросам и Диана Силина , заместитель по работе с населением.

Жители района услышали отчеты о проделанной работе. Представители управы сообщили, что распоряжение о проведении благоустроительных работ уже выпущено. Помимо этого, с 1 по 30 апреля пройдет месячник по приведению территории района в порядок после зимнего периода. Так, власти пообещали отремонтировать газоны и остановки, вывезти мусор, убрать Екатерининский парк и провести другие работы по благоустройству района.

Жители Мещанского района смогли задать главе управы вопросы. Их интересовали уборка снега, стоимость тепловых услуг, отсутствие горячей воды в домах и другие проблемы.