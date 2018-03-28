Молодые экономисты разработают стратегии развития районов Якутии

ЯКУТСК , 28 марта. / ТАСС /. Более 100 молодых экономистов и управленцев из 10 районов Якутии примут участие в разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в рамках IV Молодежного экономического форума, начавшего работу в среду в столице региона. Об этом сообщила ТАСС председатель Ассоциации молодых экономистов региона Майя Курнева.

"Форум пройдет в форме деловой игры. Команды разработают проекты стратегий развития своих районов. В этом им помогут специалисты профильных ведомств — Минэкономики , Мининвестразвития, институтов развития, эксперты. Приехали сборные команды, а также отдельные представители районов", — рассказала Курнева.

В частности, участникам форума предстоит пройти все этапы подготовки стратегических документов. «Им предстоит приобрести навыки проведения SWOT-анализа, сильных и слабых сторон развития территории и стратегирования. Немаловажным является общение представителей разных районов — возможен выход на межрайонные сетевые проекты», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, именно молодые управленцы могут заложить основы развития «умной», цифровой экономики. «Форум проходит под девизом „Драйверы, меняющие реальность“. В частности, участники проведут „мозговые штурмы“ по развитию цифровой экономики, туризма, арктических территорий, повышения транспортной доступности», — отметила Курнева.

Форум продлится до 30 марта.