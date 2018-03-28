На Кубани открыли горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах

Отмечается, что горячую линию для обращений открыл департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

"Жители, у которых есть вопросы или сведения о нарушениях правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, могут звонить по телефону 8 (861) 253-13-43. Информация о поступивших обращениях будет передана в соответствующие ведомства", — говорится в сообщении.