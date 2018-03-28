На Кубани открыли горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах 

КРАСНОДАР, 28 мар — РИА Новости. Горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах открыли на Кубани после трагедии в Кемерово, сообщает администрация Краснодарского края.
Отмечается, что горячую линию для обращений открыл департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.
"Жители, у которых есть вопросы или сведения о нарушениях правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, могут звонить по телефону 8 (861) 253-13-43. Информация о поступивших обращениях будет передана в соответствующие ведомства", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае во всех торговых центрах проводятся проверки и учебно-тренировочные мероприятия. В ведомстве добавили, что этот вопрос находится на контроле губернатора края Вениамина Кондратьева.