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На Кубани открыли горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Кубани открыли горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 28 мар — РИА Новости. Горячую линию по вопросам безопасности в торговых центрах открыли на Кубани после трагедии в Кемерово, сообщает администрация Краснодарского края.
Отмечается, что горячую линию для обращений открыл департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.
"Жители, у которых есть вопросы или сведения о нарушениях правил пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, могут звонить по телефону 8 (861) 253-13-43. Информация о поступивших обращениях будет передана в соответствующие ведомства", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае во всех торговых центрах проводятся проверки и учебно-тренировочные мероприятия. В ведомстве добавили, что этот вопрос находится на контроле губернатора края Вениамина Кондратьева.
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