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В Красноярске внедряют адаптивную систему управления транспортом
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В Красноярске внедряют адаптивную систему управления транспортом 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Об этом на личной странице в Инстаграм рассказал мэр Сергей Ерёмин.
На своей странице глава города показал работу панели управления движением. Мэр снял на видео работу Центра мониторинга. Всего в ведении этого центра 420 светофоров. Для улучшения работы планируется внедрить адаптивную систему регулировки движением. Её должны запустить в течение года. Фазы работы светофоров будут меняться в зависимости от дорожной обстановки, исключая человеческий фактор. «Такое направление считаю для города крайне необходимым», — заключил мэр.
Это центр мониторинга, из которого управляются 420 светофорных объектов. Сейчас тестируем на нескольких перекрестках адаптивную систему управления движением. Задача в течение года запустить современную автоматизированную систему управления движением, чтобы в онлайн режиме регулировать транспортные потоки. А запуск адаптивной системы управления позволит без пресловутого человеческого фактора интеллектуально, в зависимости от дорожной обстановки, менять фазы работы светофоров. Такое направление считаю для города крайне необходимым. #красноярск #нашгород
Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk) 23 Мар 2018 в 4:16 PDT
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