Новый блок Ленинградской АЭС-2 сдали в опытно-промышленную эксплуатацию

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Новый энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 в пятницу сдали в опытно-промышленную эксплуатацию, это завершающий этап перед его вводом в работу, сообщило управление информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

Разрешение на начало этого этапа ранее выдал Ростехнадзор

По словам главного инженера ЛАЭС-2 Александра Беляева, на этапе опытно-промышленной эксплуатации специалистам предстоит последовательно провести большой комплекс испытаний на 40, 50, 75, 90 и 100% мощности реакторной установки.

"Мы еще раз исследуем нейтронно-физические характеристики активной зоны, изучим поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполним испытания систем внутриреакторного контроля, опробуем режим полного обесточивания блока, проверим эффективность биологической защиты, а также радиационную обстановку на АЭС", — сказал Беляев, слова которого цитируются в сообщении.

Критерием успешности этапа опытно-промышленной эксплуатации станут проведенные на заключительной стадии 15-суточные сдаточные испытания (комплексное опробование) энергоблока на мощности реакторной установки 100%. Они должны подтвердить, что оборудование и технологические системы энергоблока работают в полном соответствии с проектом.

"Только после этого новый, сверхмощный ленинградский энергоблок будет принят в промышленную эксплуатацию. Мы планируем, что это произойдет до конца текущего года", — отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда

Пуск реактора ВВЭР-1200 энергоблока №1 состоялся 6 февраля этого года, а 9 марта блок был подключен к сети и начал выдавать в нее электроэнергию.

Ленинградская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом» . Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС — первая в России станция с реакторами большой мощности РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах).

На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. На этапе опытно-промышленной эксплуатации находится первый блок замещающих мощностей с реактором ВВЭР-1200. Также продолжается сооружение второго блока с таким реактором.