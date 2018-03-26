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Лучшее за день. 25 марта
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Лучшее за день. 25 марта 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Зачем нужна Книжная палата в цифровую эру, с чем лучше всего искать следы внеземной жизни и как бороться с супербактериями, расскажет наш ночной дайджест.
Об обязательном экземпляре, о крупнейших российских издателях и о функциях Книжной палаты в электронную эру Indicator.Ru поговорил с ее генеральным директором, Еленой Ногиной.
Важный успех в борьбе с устойчивыми к антибиотикам бактериями: появился новый препарат.
«Чистые комнаты» NASA оказались совсем не такими чистыми, какими должны быть.
Внеземную жизнь лучше всего искать с секвенатором наперевес.
Доисторическая ящерица с сильными челюстями — новая находка палеонтологов.
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