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Барнаульские специалисты нашли в почве опасные вещества
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Барнаульские специалисты нашли в почве опасные вещества 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» было выявлено несколько проб почвы с превышением содержания бенз (а) пирена, мышьяка, меди, цинка, нитратов.
Химические вещества, попавшие в почву, поступают в организм человека главным образом через контактирующие с почвой среды: воду, воздух и растения, по биологическим цепям: почва — растение — человек; почва — растение — животное — человек.
Основной источник бенз (a) пирена — процесс горения практически всех видов горючих материалов. Он присутствует в дыме, копоти и саже. Количество бенз (a) пирена выделяющееся при горении.
Накопление избыточного количества цинка отрицательно влияет на большинство почвенных процессов. Цинк подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, вследствие чего нарушаются процессы образования органического вещества в почвах. Избыток цинка в почвенном покрове затрудняет ферментацию разложения целлюлозы, дыхания, действия уреазы.
Мышьяк — тяжелый высокоопасный металл. Мышьяк очень опасен для окружающей среды и человека, поэтому изучение их особенностей и профилактика повышения норм содержания в почве и продуктах питания очень важны и актуальны в настоящее время.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
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