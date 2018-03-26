Жителей ветхого дома в Челябинске обвинили в разрушении дома

В администрации Челябинска прозвучали обвинения в адрес жителей ветхого дома №8-а на улице Копейское шоссе в Ленинском районе, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

Как заявил председатель комитета по управлению имуществом Сергей Чигинцев , работники ЖКХ считают, что стена ветхого дома пробита изнутри, и это могли сделать сами жильцы, чтобы быстрее получить новые квартиры.

В ближайшее время будет проведена проверка этого факта. Жильцов всё-таки расселят, но виновных, когда их личности установят, привлекут к ответственности.