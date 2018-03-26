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Жителей ветхого дома в Челябинске обвинили в разрушении дома
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Жителей ветхого дома в Челябинске обвинили в разрушении дома 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
В администрации Челябинска прозвучали обвинения в адрес жителей ветхого дома №8-а на улице Копейское шоссе в Ленинском районе, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».
Как заявил председатель комитета по управлению имуществом Сергей Чигинцев, работники ЖКХ считают, что стена ветхого дома пробита изнутри, и это могли сделать сами жильцы, чтобы быстрее получить новые квартиры.
В ближайшее время будет проведена проверка этого факта. Жильцов всё-таки расселят, но виновных, когда их личности установят, привлекут к ответственности.
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