Указатели на английском языке для туристов появились в Куйбышеве

В музейной конюшне что не экспонат — то подлинник. Не хватает разве что живых лошадей. В кузнице работают меха для раздувания огня, а при желании можно постучать молотом по наковальне, как это делали каинские кузнецы в позапрошлом веке.

— Кузнец раньше был человек очень важный, очень востребованный. В каждой деревне обязательно была своя кузница. В городе нашем было шесть кузниц, — рассказывает лектор-экскурсовод городского краеведческого музея Оксана Иваненко.

Каинск-Куйбышев за свою почти трехсотлетнюю историю накопил немало интересного. И это не только музейные экспонаты, но и купеческие дома, построенные еще в девятнадцатом веке.

— Старинный город, места интересные. В музейный комплекс меня прямо потянуло, — говорит жительница Куйбышева Людмила Барсукова.

Через Каинск, отправляясь в ссылку по старому Сибирскому тракту, проезжали Радищев и Чернышевский, проходили декабристы. В 1890 году небольшой сибирский городок посетил Антон Чехов по пути на Сахалин, куда отправился изучать быт каторжан.

— Несмотря на такие значительные утраты, которые происходили в Каинске в тридцатые годы, это разрушение Спасского собора, католической церкви , еврейской синагоги, старого городского кладбища, Каинск сохранил облик исторического сибирского города, — говорит лектор-экскурсовод Дома-музея Куйбышева Наталья Павлова

И сегодня активно привлекает туристов. Благодаря сотрудничеству с Ассоциацией «Сибирский тракт», о культурной жизни исторического Каинска— Куйбышева знают и в соседних регионах.

— Участники этого проекта — это и Томская, и Тюменская, и Омская области — видели, что у нас интересного, и могли бы приехать к нам в город, потому что сейчас автомобильный, внутренний туризм по России очень популярный. И интерес к малым городам тоже есть, — говорит начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Куйбышева Елена Кускова.

Тем более, что отыскать исторические места в Куйбышеве для туристов теперь стало проще. На центральных улицах города установили специальные дорожные знаки на русском и английском языках.