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Работает навигатор по медицинским услугам в Москве
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Работает навигатор по медицинским услугам в Москве 

Доктис 2 часа назад
Городской Департамент здравоохранения запустил в онлайн-режиме на своем официальном сайте специальный навигатор по миру медицинских услуг Москвы. На данный момент его посетили уже полмиллиона человек.
Сервис имеет множество функций. Так, с его помощью можно найти ближайшие к вашему дому поликлинику, больницу или травмпункт; узнать, где находится дежурная аптека; как прикрепиться к амбулатории; ознакомиться с графиком дней открытых дверей в лечебно-профилактических учреждениях города. Здесь же публикуются информационно-аналитические материалы, которые позволяют лучше ориентироваться в городской сфере здравоохранения. Если вы не до конца понимаете, что представляет из себя диспансеризация населения, где ее можно пройти и что в нее включено — все это можно узнать из «навигатора». Например, если человек родился в 1982 году, ему дадут совет посетить терапевта, сделать флюорографию, ЭКГ, сдать кровь на сахар и уровень холестерина. Информация сервиса постоянно обновляется.
«Каждый день навигатор посещают более 3 тысяч человек. Услуги сервиса в дальнейшем мы будем расширять и ждем предложения москвичей на сей счет», — говорит глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
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