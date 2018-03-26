Работает навигатор по медицинским услугам в Москве

Городской Департамент здравоохранения запустил в онлайн-режиме на своем официальном сайте специальный навигатор по миру медицинских услуг Москвы . На данный момент его посетили уже полмиллиона человек.

Сервис имеет множество функций. Так, с его помощью можно найти ближайшие к вашему дому поликлинику, больницу или травмпункт; узнать, где находится дежурная аптека; как прикрепиться к амбулатории; ознакомиться с графиком дней открытых дверей в лечебно-профилактических учреждениях города. Здесь же публикуются информационно-аналитические материалы, которые позволяют лучше ориентироваться в городской сфере здравоохранения. Если вы не до конца понимаете, что представляет из себя диспансеризация населения, где ее можно пройти и что в нее включено — все это можно узнать из «навигатора». Например, если человек родился в 1982 году, ему дадут совет посетить терапевта, сделать флюорографию, ЭКГ, сдать кровь на сахар и уровень холестерина. Информация сервиса постоянно обновляется.