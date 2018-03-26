В 2-х посёлках Челябинской области объявили карантин по бешенству

В двух населённых пунктах Челябинской области по распоряжению губернатора региона Бориса Дубровского объявлен карантин по бешенству животных. В деревне Щапино Чебаркульского района нашли больную собаку, а в посёлке Новый Урал Варненского района обнаружили зараженную лисицу.

В связи с этим в области запрещено проведение выводок и натаскивание собак, вывоз животных за пределы карантинных пунктов и отлов диких животных. Соседние посёлки объявлены зонами опасности по возможному распространению болезни, сообщает агентство «Доступ».

Региональному министерству сельского хозяйства поручено разработать меры по профилактике и ликвидации бешенства животных. Карантин установлен до отдельного распоряжения властей города.

Ранее, 15 марта, карантин по бешенству животных ввели также в селе Варна (Варненский район) региона.