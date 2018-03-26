Ещё
В 2-х посёлках Челябинской области объявили карантин по бешенству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Сергей Мавроди
Умер Сергей Мавроди

В 2-х посёлках Челябинской области объявили карантин по бешенству 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В двух населённых пунктах Челябинской области по распоряжению губернатора региона Бориса Дубровского объявлен карантин по бешенству животных. В деревне Щапино Чебаркульского района нашли больную собаку, а в посёлке Новый Урал Варненского района обнаружили зараженную лисицу.
В связи с этим в области запрещено проведение выводок и натаскивание собак, вывоз животных за пределы карантинных пунктов и отлов диких животных. Соседние посёлки объявлены зонами опасности по возможному распространению болезни, сообщает агентство «Доступ».
Региональному министерству сельского хозяйства поручено разработать меры по профилактике и ликвидации бешенства животных. Карантин установлен до отдельного распоряжения властей города.
Ранее, 15 марта, карантин по бешенству животных ввели также в селе Варна (Варненский район) региона.
В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа наблюдается похожая ситуация. Там обнаружили диких животных, заражённых бешенством, и ввели ограничения на посещения леса и даже отменили лыжные гонки, посвящённые 95-летию муниципалитета, которые были запланированы на первую половину марта, однако их перенесли на декабрь. Это произошло из-за выявленных случаев заражения диких животных бешенством и введённого ограничения на посещения леса района.
Парламентская газета: последние новости
Меркель заявила, что Лондон представил доказательства российского следа в «деле Скрипаля» На полигоне «Ядрово» начали откачку фильтрата День 26 марта в истории
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия216
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП127
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово273
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста126
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение