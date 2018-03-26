В 2-х посёлках Челябинской области объявили карантин по бешенству 

В двух населённых пунктах Челябинской области по распоряжению губернатора региона Бориса Дубровского объявлен карантин по бешенству животных. В деревне Щапино Чебаркульского района нашли больную собаку, а в посёлке Новый Урал Варненского района обнаружили зараженную лисицу.
В связи с этим в области запрещено проведение выводок и натаскивание собак, вывоз животных за пределы карантинных пунктов и отлов диких животных. Соседние посёлки объявлены зонами опасности по возможному распространению болезни, сообщает агентство «Доступ».
Региональному министерству сельского хозяйства поручено разработать меры по профилактике и ликвидации бешенства животных. Карантин установлен до отдельного распоряжения властей города.
Ранее, 15 марта, карантин по бешенству животных ввели также в селе Варна (Варненский район) региона.
В Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа наблюдается похожая ситуация. Там обнаружили диких животных, заражённых бешенством, и ввели ограничения на посещения леса и даже отменили лыжные гонки, посвящённые 95-летию муниципалитета, которые были запланированы на первую половину марта, однако их перенесли на декабрь. Это произошло из-за выявленных случаев заражения диких животных бешенством и введённого ограничения на посещения леса района.