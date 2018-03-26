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Во Владивостоке изъята морепродукция неподтвержденного качества
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Во Владивостоке изъята морепродукция неподтвержденного качества 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Сотрудники полиции и инспекторы Управления Россельхознадзора на территории города Владивостока выявили и пресекли реализация более 100 килограмм морепродукции неподтвержденного качества (креветка и гребешок), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Приморском крае и Сахалинской области.
На всю реализуемую продукцию отсутствовали товаросопроводительные документы. На часть продукции у продавца не было и ветеринарных сопроводительных документов.
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