Во Владивостоке изъята морепродукция неподтвержденного качества 

Сотрудники полиции и инспекторы Управления Россельхознадзора на территории города Владивостока выявили и пресекли реализация более 100 килограмм морепродукции неподтвержденного качества (креветка и гребешок), сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в Приморском крае и Сахалинской области.
На всю реализуемую продукцию отсутствовали товаросопроводительные документы. На часть продукции у продавца не было и ветеринарных сопроводительных документов.