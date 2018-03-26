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Закрыть разливайки и вернуть льготы: самарцы посоветовали Азарову, что включить в послание
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Закрыть разливайки и вернуть льготы: самарцы посоветовали Азарову, что включить в послание 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров готовится к ежегодному посланию к депутатам губдумы и жителям региона. За помощью он обратился к своим подписчикам в Twitter.
— Выходные посвятил подготовке послания, предусмотренного уставом региона. Какие будут предложения? — обратился глава региона к жителям.
Предложений поступило довольно много. Одной из первых стала просьба рассмотреть вопрос о возвращении ветеранам труда федерального и областного значения всех льгот и надбавок вне зависимости от материального достатка. Сейчас действует так называемый критерий нуждаемости.
Многие жители региона попросили губернатора поднять тему продажи спиртных напитков на первых этажах жилых домов. Они предлагают закрыть такие магазины.
— Складывается ощущение, что самарцы только пьют и лечатся. Необходимо вернуться к инициативе Виктора Сазонова (спикер губдумы. — Прим. 63.ru) по запрету пивнушек и алкомаркетов на первых этажах жилых домов и увеличить расстояние до образовательных учреждений, а также включить в это ограничение объекты социальной сферы и культуры, — предложила жительница Самары Катерина Гудзима.
Несколько предложений касались ЖКХ. Например, горожане попросили разрешения на оформление дворов в собственность жителей многоэтажек и корректировки программы капитального ремонта домов. Также жители региона попросили главу региона поднять тему качества уборки улиц и работы общественного транспорта.
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за озвученные предложения. По информации источника в правительстве региона, с посланием он планирует выступить в апреле.
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