Орловец отсудил деньги за ненужные БАДы и косметические услуги

Заводской районный суд Орла удовлетворил требования орловца к ООО «Коррекция» о защите прав потребителей. В пользу мужчины решено взыскать 104 тысячи рублей, включая неустойку, компенсацию морального вреда, штраф.

В августе 2017 года орловец получил смс с предложением о проведении бесплатного обследования головного мозга. Поскольку ранее он перенес ишемический инсульт, услуга заинтересовала. Мужчина обратился в ООО «Коррекция». «Специалисты» медицинскую карту не смотрели, а показали силуэт человека с мигающими лампочками. Далее начали предлагать массаж, вытяжки маслом и какие-то капсулы. Супруга хотела увести мужчину, однако его перехватила менеджер и увела в один из кабинетов. Он отсутствовал около 45 минут. Вернулся с кипой бумаг и в каком-то замутненном состоянии. По словам жены, орловец даже не мог прочитать договор, поскольку не было при себе очков. Они уехали из офиса компании.

Примерно через месяц мужчине позвонили сотрудники банка и предъявили претензии по поводу неоплаты кредита. Оказалось, что в день посещения ООО «Коррекция» был заключен договор, согласно которому компания обязалась передать товар (набор биологически активных добавок) и оказать косметические услуги (не конкретизированные). При этом цена не указывалась, не было информации о свойства БАДов и процедур. Также мужчина подписал кредитный договор с КБ «Ренессанс Кредит» . По нему он получил 68769 рублей на оплату услуг ООО «Коррекция».

Орловец кредит выплатил и потребовал с компании возмещения, так как никаких обследований не прошел, израильские чудо-таблетки не получал. Его просьба осталась без ответа, пришлось обратиться суд.

Представитель ООО «Коррекция» в ходе заседания настаивала, что мужчина был в курсе, что приобретает биологические активные добавки и сам согласился взять кредит. Однако он не предпринимал попыток для того, чтобы забрать купленное. Таким образом, у истца отсутствуют законные основания для расторжения договора купли-продажи, заявила женщина.

Суд же решил, что требования мужчины обоснованы и удовлетворил их, учтя убытки, неустойку и штраф за невыполнение требований клиента в добровольном порядке.

Напомним, в октябре 2017 года сотрудниками ФСБ совместно с Росздравнадзором Роспотребнадзором были проведены оперативные и проверочные мероприятия в ООО «Коррекция». Было установлено, что организация осуществляет медицинскую деятельность без соответствующей лицензии, ряд сотрудников не имеет необходимого образования и подготовки. Часть используемой медтехники не является сертифицированной и может нанести вред жизни и здоровью пациентов. Кроме того, были выявлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм.