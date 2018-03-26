«Центральная» многострадальная. Развитие Самары пошло экстенсивно

Первым делом — заводы

1967 г. Население — 1,2 млн чел.

С 1958 г. по всей стране развивалось крупное панельное домостроение, дома самых распространённых серий 1-335 и 1-464 люди прозвали «хрущёвками» и шутили, что Хрущёв соединил туалет с ванной, но не успел соединить пол с потолком. Зато всего за 25 лет государство обеспечило отдельными квартирами половину населения страны. По новому генплану 1967 г. модулем строительства впервые в истории городского зодчества становится не квартал, а микрорайон. Власти заговорили о необходимости строительства метро. План предлагал к застройке район Поляны Фрунзе на верхней террасе, на месте самостроя. Расчёт количества населения и мощностей инфраструктуры микрорайонов ведётся следующим образом: количество рабочих, определённых госпланом и соответствующими министерствами, умножается на коэффициент семейственности. Исходя из этих параметров, предписывались состав и мощность пищевых, коммунальных, оздоровительных предприятий, количество транспорта, милиционеров и даже мест в тюрьмах. Рост города, как и прежде, происходил экстенсивно за счёт механического наращивания жилых территорий. Среднегородская этажность составляла 4,4 этажа вместо запланированных генпланом 7,7 этажа. Не была устранена диспропорция в развитии промышленного, жилищного и культурного строительства. Поэтому в 1975 г. было принято решение о развитии городского хозяйства Куйбышева . Предусматривалось увеличение количества школ, жилья, поликлиник, больниц, строительство концертного зала в 7-м микрорайоне у Воронежских озёр, там же — бульвара 400-летия Самары (от Московского шоссе до ул. Стара-Загоры). Но на месте проектируемых скверов и фонтана, который своим изгибом должен был повторять Самарскую Луку, в 90-е гг. возвели сразу две церкви.

Дополненный вариант генплана предусматривал расселение горожан вдоль Волги, а также застройку поймы реки Самары (впервые об этом заговорили ещё в 1970 г.) микрорайоном на площади 1300 га для 300— 350 тыс. жителей, застройку Ракитовки (между Московским шоссе и проспектом Карла Маркса ) и расселение на волжском склоне между ул. Советской Армии и Поляной Фрунзе более 100 тыс. горожан (идея перекочевала из генплана 1937 и 1967 гг., но худо-бедно начала реализовываться, лишь в настоящее время).

Курс на новые «хрущёвки»?

1987 г. Население — 1,4 млн чел.

Проблема жилья по-прежнему не решена. Унылые спальные районы контрастировали с уютным историческим центром. Впервые заговорили о необходимости реконструкции транспортной сети. И если до сих пор старая Самара преподносилась как «пыльный заштатный купеческий городок», а Куйбышев — новый индустриальный центр, в этом генплане впервые заговорили о ценности дореволюционного архитектурного прошлого города. В генплане было отмечено, что длительность повседневных поездок из периферийных районов в город-центр не должна превышать 40-60 мин. В плане опять фигурирует (с 1937 года!) проспект Карла Маркса — теперь его предлагают возвести в двух уровнях.

2008 г. Население — 1,3 млн чел.

Стратегическое направление нового генплана развития города до 2020 г. — решение проблемы транспортного коллапса и экологизация территории, выделение исторического ядра города, освобождение 700 га городской территории от свалок. В течение пяти лет (!), то есть до 2013 г., должна была быть достроена многострадальная магистраль «Центральная», которая пройдет по проспекту Карла Маркса. К моменту начала разработки (2000 г.) генплана развития города общая площадь земель в границах городского округа Самара составляла 541,00 кв. м. 35% жилой территории занимала усадебная застройка и около 30% — участки садоводческих и дачных кооперативов. К городским землям относятся и территории сельскохозяйственного назначения, и часть неосвоенных земель. По мнению разработчиков генплана, это даёт возможность развития города за счёт внутренних территориальных резервов.

Есть два других варианта. Экстенсивный — малоэтажное (до трёх этажей) строительство за пределами городской черты на месте нынешних дачных массивов и сельхозземель (Кряж, Красный Пахарь, Петра Дубрава и др.). И вариант-микс: интенсивное использование территории в пределах существующих границ городского округа плюс сплошной намыв Самарского Заречья под многоэтажную застройку (от Волги до Южного шоссе), плюс перевод территории дачных массивов под строительство жилых и общественных зданий.

Судя по тому, что программа «Ковчег», предложенная архитектором Сергеем МАЛАХОВЫМ и предусматривающая поэтапную реконструкцию кварталов для сохранения свое— образия старого города, была заменена на идею новых «хрущёвок» — микрорайон Крутые Ключи, прозванный в народе «Подъикееевкой» (рядом находится соответствующий магазин), и пос. Озёрный — «Позорный»), развитие города пошло по экстенсивному, не лучшему пути. … Кстати, на месте уже легендарной магистрали «Центральная» (проспект Карла Маркса) благополучно «живут» десятки автостоянок и тысячи гаражей.

Рассказывая в №45 о первом генплане Самары, мы допустили досадную ошибку, отнеся время его создания (1737 г.) к эпохе Екатерины II. На самом деле, конечно, в это время правила Российской империей Анна Иоанновна, на что нам не преминули указать многие наши читатели. Благодарим их за внимательность и приносим свои извинения.