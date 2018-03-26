Ни денег, ни работы. В Тольятти растут долги по зарплате

Недавно приостановил свою деятельность один из постоянных партнёров автогиганта техно-торговый центр «Индустриальный». Предприятие занималось производством запчастей и принадлежностей для вазовских автомобилей и их двигателей. Из-за остановки производства работу потеряли более 80 человек. Комментарий у директора предприятия получить не удалось, он оказался на больничном.

Врио замруководителя госинспекции труда в Самарской области Рахим Юльчиев рассказал, что три месяца предприятие не может расплатиться с уволенными сотрудниками. Долг составляет около 4 млн руб. «Индустриальный» — лишь одно из многих предприятий Тольятти , задерживающих или не выплачивающих своим работникам зарплату. Ещё недавно ООО «Волжский машиностроительный завод» было должно своим работникам около 13 млн руб., но в сентябре погасило долги. Когда начинают разбираться с причинами долга, ответ у руководства один: «Нам не платит АвтоВАЗ ». Со всеми «матёрыми должниками» работают.

На ОАО «АвтоВАЗ» отметили, что «не считают правомочным комментировать ситуацию с зарплатами на сторонних предприятиях.

Должок-с!

В областной госинспекции труда существует реестр недобросовестных работодателей. В бессменных лидерах — ООО „Рейд-1“ с суммой долга по зарплате около 40 млн руб., „Заречье-2“, МУП „Чистый город“. Общая сумма долга составляет почти 106 млн руб. Руководители часто ссылаются на непреодолимые препятствия, мешающие вовремя и в полном объёме платить своим работникам. Но взыскать деньги вполне реально. Рахим Юльчиев рассказал об опыте выбивания долгов у крупной строительной компании. После многочисленных жалоб людей в гострудинспекцию её руководство оказалось „на ковре“. 19 млн руб. нашлись у стройконторы уже на следующий день.

Работают с должниками и областные власти. Проблемные предприятия контролирует специальная комиссия, на данный момент под пристальным вниманием находятся 17 предприятий, 6 из них пока платят зарплату вовремя.

По словам замруководителя госинспекции труда Ларисы Павловой, количество жалоб растёт. Если в 2013 г. обратилось 5 тыс. человек, то на конец сентября 2014 г. на работодателей пожаловались уже 5400 самарцев. Ответственность за нарушение законодательства ужесточили. За административные проступки должностным лицам грозит до 50 тыс. руб. штрафа. Юридическим — до 200 тыс. руб. Могут привлечь и к уголовной ответственности.