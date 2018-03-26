Дайджест научно-популярных мероприятий 26.03 — 01.04

Как Мадагаскар превратился в уникальную «лабораторию», что хотят сказать корица и яблоки, когда распространяют свой аромат, какой люди еще не видели Землю и принесла ли Первая мировая хоть что-то хорошее? Ответы на эти вопросы вы найдете в дайджесте научно-популярных лекций от Indicator.Ru.

Новые технологии для новой физики

Детекторы, темная материя и нейтрино

Зачем идти: послушать ведущих мировых ученых, рассказывающих о работе с детекторами частиц, узнать, как наука представляет фундаментальные свойства материи и, в случае успешного прохождения курса, получить приглашение на работу от университетов — участников проекта.

Кто рассказывает: сотрудники CERN, исследователи из российских и зарубежных университетов.

Когда: с 27 марта (17:30 — 19:00) до 24 апреля.

Где: МИСиС (Москва, Ленинский пр., д. 4).

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.

Остров Мадагаскар

_Великолепие изоляции _

Зачем идти: узнать, что делает Мадагаскар «секретной лабораторией природы», когда там впервые появились ученые и почему растения и животные острова выбрали альтернативный путь развития.

Кто рассказывает: заведующий лабораторией биологии Политехнического музея, натуралист и путешественник Илья Колмановский

Когда: 28 марта с 19:30 до 21:30 Где: Культурно-просветительский центр «Архэ» (Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29/7).

Стоимость: 500 рублей, также на сайте «Архэ» будет организована трансляция стоимостью 300 рублей. Купить билеты можно на сайте Timepad.

И презентация книги-фотоальбома

Зачем идти: послушать о космических путешествиях от их непосредственного участника и увидеть фотографии, снятые с борта Международной космической станции.

Кто рассказывает: космонавт Сергей Рязанский.

Когда: 29 марта в 14:30.

Где: Планетарий №1 (Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц).

Стоимость: соответствует стоимости билета в Планетарий: взрослые — 450-550 рублей, дети — 400-500 рублей в зависимости от дня посещения. Подробнее — на сайте Планетария.

Как эволюционируют геномы?

Из цикла «Биоинформатика. Как компьютеры помогают изучать все живое?»

Зачем идти: узнать, как в ходе эволюции появляются новые признаки, как, создавая новые черты, не разрушить старые и могут ли одинаковые признаки проявиться у двух организмов независимо.

Кто рассказывает: выпускница биофака МГУ , аспирантка Сколковского института науки и технологий по специальности «Биоинформатика» Валентина Бурская.

Когда: 29 марта с 19:30 до 21:30 Где: Культурный центр ЗИЛ (Москва, ул. Восточная, д. 4, корп. 1).

Стоимость: бесплатно, зарегистрироваться можно на сайте центра.

Когнитивные науки и технологии

Цикл лекций ВШЭ и «Архэ»

Зачем идти: узнать, как устроен и как работает мозг, как он реагирует на ошибки и как помогает приспособиться к меняющимся условиям, что такое когнитивный диссонанс и какую пользу человечеству принесут нейрокомпьютерные интерфейсы.

Когда: с 29 марта по 26 апреля.

Где: Департамент психологии НИУ ВШЭ (Москва, Армянский пер. д. 4, корп. 2, ауд. 205).

Стоимость: 500 рублей, весь курс — 2000 рублей. Для школьников, студентов, аспирантов — бесплатно. Купить билет можно на сайте Timepad. Также на сайте «Архэ» будет организована трансляция стоимостью 200 рублей.

Химия и смерть

Лекция о «боевой химии»

Зачем идти: узнать, к каким прорывам в химии и токсикологии привело использование отравляющих газов в Первую мировую, как на самом деле действуют боевые отравляющие вещества и может ли «Новичок» отравить с отсрочкой в неделю.

Когда: 30 марта с 19:30 до 21:00 Где: Культурно-просветительский центр «Архэ» (Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29/7).

Стоимость: бесплатно, добровольный оргвзнос. Также будет организована трансляция на сайте «Архэ».

О чем пахнут растения

Корица, хвоя и черемуха

Зачем идти: узнать, зачем растениям уникальные ароматы, что люди принимают за запах цветов, что такое вторичные метаболиты и как с их помощью растения взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой.

Кто рассказывает: молекулярный биолог, научный сотрудник Университета Лестера Инна Гутерман.

Когда: 31 марта с 18:00 до 20:00 Где: Культурно-просветительский центр «Архэ» (Москва, ул. Малая Пироговская, д. 29/7).

Стоимость: бесплатно, добровольный оргвзнос. Также на сайте «Архэ» будет организована трансляция.

Mendeleev Hackathon

Двухдневный хакатон по цифровому материаловедению

Зачем участвовать: показать свою идею ведущим экспертам, пообщаться со специалистами и получить менторское сопровождение на полгода или денежный приз.

Когда: 31 марта и 1 апреля.

Стоимость: бесплатно (подробности — на сайте хакатона).

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