ДВФУ: в Технопарк Русский проводится федеральный отбор резидентов

Отбор проводится до 30 апреля.

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До 30 апреля Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) проводит федеральный отбор резидентов в Технопарк Русский. Технопарк готов помочь российским высокотехнологичным компаниям выйти на перспективные азиатские рынки и обеспечить сопровождение технологических проектов на всех стадиях.

Как сообщил директор Технопарка Русский Дмитрий Боровиков, к участию в конкурсном отборе приглашаются стартап-команды и компании, уже имеющие MVP (минимально жизнеспособный продукт) и подтвержденный рыночный спрос на свои разработки. Резиденты получат полный комплекс услуг по доработке продукта, сопровождению и продвижению технологических проектов, готовых развернуться в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Технопарк Русский — идеальное место для работы с азиатскими рынками. Вместе с удобным расположением резиденты также смогут воспользоваться возможностями ДВФУ в части проведения исследований и экспертизы, трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, привлечения инвесторов, партнеров и другими услугами, которые помогут компаниям продвинуться на рынках АТР», — добавил Дмитрий Боровиков.

Узнать подробнее о Технопарке «Русский» можно на сайте, здесь же принимаются заявки. К 31 мая экспертный совет технопарка примет решение о присвоении статуса «резидент» лучшим проектам. Дополнительная информация — по телефону +7 (967) 271-48-48 и электронной почте borovikov.de@dvfu.ru (Боровиков Дмитрий Эдуардович).