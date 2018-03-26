ДВФУ: в Технопарк Русский проводится федеральный отбор резидентов 

Отбор проводится до 30 апреля.
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До 30 апреля Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) проводит федеральный отбор резидентов в Технопарк Русский. Технопарк готов помочь российским высокотехнологичным компаниям выйти на перспективные азиатские рынки и обеспечить сопровождение технологических проектов на всех стадиях.
Как сообщил директор Технопарка Русский Дмитрий Боровиков, к участию в конкурсном отборе приглашаются стартап-команды и компании, уже имеющие MVP (минимально жизнеспособный продукт) и подтвержденный рыночный спрос на свои разработки. Резиденты получат полный комплекс услуг по доработке продукта, сопровождению и продвижению технологических проектов, готовых развернуться в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
«Технопарк Русский — идеальное место для работы с азиатскими рынками. Вместе с удобным расположением резиденты также смогут воспользоваться возможностями ДВФУ в части проведения исследований и экспертизы, трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, привлечения инвесторов, партнеров и другими услугами, которые помогут компаниям продвинуться на рынках АТР», — добавил Дмитрий Боровиков.
Узнать подробнее о Технопарке «Русский» можно на сайте, здесь же принимаются заявки. К 31 мая экспертный совет технопарка примет решение о присвоении статуса «резидент» лучшим проектам. Дополнительная информация — по телефону +7 (967) 271-48-48 и электронной почте borovikov.de@dvfu.ru (Боровиков Дмитрий Эдуардович).
Технопарк «Русский» — проект по формированию на острове Русском экосистемы развития технологического предпринимательства для обеспечения лидерства Российской Федерации на перспективных рынках АТР. Проект реализуют совместно Дальневосточный федеральный университет, Фонд «Сколково» и более 25 партнерских организаций. Запуск технопарка состоялся на III Восточном экономическом форуме. С сентября 2017 года резидентами стали 37 компаний из регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба ДВФУ.