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Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ГБУК г. Москвы Культурный центр им. И. М. Астахова приглашает детей и…
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Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ГБУК г. Москвы Культурный центр им. И. М. Астахова приглашает детей и… 

Администрация поселения Вороновское 51 минуту назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
II вокальный конкурс-фестиваль «Соло 01». Фото: архив.
В преддверии Дня пожарной охраны России, Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ГБУК г. Москвы «Культурный центр им. И. М. Астахова» приглашает детей и молодежь от 3 до 18 лет принять участие во II вокальном конкурсе-фестивале «Соло 01».
Уникальный конкурс-фестиваль объединит юных исполнителей, которые представят на суд жюри вокальные произведения в патриотической тематики. Конкурс пройдет в несколько этапов, в ходе проведения которых у ребят будет возможность не просто продемонстрировать свои вокальные способности, но и научиться еще лучше владеть своим голосом и еще уверенней чувствовать себя на сцене.
Уникальность конкурса заключается в том, что прошедшие отборочный тур конкурсанты будут готовиться к финалу под присмотром профессиональных музыкантов, которые помогут ребятам в кратчайшие сроки достигнуть совершенства на эстрадной сцене и поразить всех своим незабываемым выступлением!
Сбор заявок проводится с 26 марта по 9 апреля 2018 года.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте конкурса — https://www.solo01uvao.com/ и на сайте Культурного центра CCART.MOSCOW
28 апреля 2018 года состоится гала-концерт в парке Кузьминки в рамках празднования Дня пожарной охраны России, в финале которого совместно с Московским фестивалем огня будет проходить красочное шоу огня.
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