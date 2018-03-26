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В Омске появятся шесть новых светофоров
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Умер Сергей Мавроди

В Омске появятся шесть новых светофоров 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Департамент транспорта объявил о проведении аукциона по отбору организации, которая должна подготовить проект по установке шести новых светофоров на территории Омска.
Светофор впервые планируют установить на пересечении улиц Интернациональная и Тарская, на месте, где сейчас есть нерегулируемый пешеходный пешеход. Также новые светофоры появятся на остановках общественного транспорта: «Студия Любови Ермолаевой» (ул. Химиков), «Колледж транспортного строительства» (ул. Лобкова), «Универсам» (ул. Дианова), «ОМЦ „Химик“ (ул. 22 Апреля) и „Ул. Труда“.
Победитель аукциона должен будут спроектировать новые светофоры исходя из „анализа дорожно-транспортной ситуации на основе результатов обследования параметров улично-дорожной сети, движения пешеходов и транспорта, в том числе и маршрутного, существующей организации дорожного движения“.
Светофоры планируют установить в 2019 году, на эти цели из бюджета выделят чуть более 237 тыс. рублей.
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