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В Омске на Космическом проспекте установят новый светофор
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В Омске на Космическом проспекте установят новый светофор 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «Новый Омск».
До 15 сентября новый светофор должен появиться на пересечении проспекта Космического и улицы Петра Осминина. Департамент транспорта горадминистрации объявил аукцион на установку светофора на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Помимо светофора, согласно техзаданию, на данном участке магистрали будут установлены знаки, предупреждающие о регулируемом пешеходном переходе, а также нанесена соответствующая разметка. Начальная цена контракта составляет 1,47 млн рублей.
Напомним, что всего в 2018 году в Омске заработают 15 новых светофоров.
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