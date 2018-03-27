В Омске на Космическом проспекте установят новый светофор

Об этом сообщает «Новый Омск».

До 15 сентября новый светофор должен появиться на пересечении проспекта Космического и улицы Петра Осминина. Департамент транспорта горадминистрации объявил аукцион на установку светофора на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Помимо светофора, согласно техзаданию, на данном участке магистрали будут установлены знаки, предупреждающие о регулируемом пешеходном переходе, а также нанесена соответствующая разметка. Начальная цена контракта составляет 1,47 млн рублей.