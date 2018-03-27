В Омске на Космическом проспекте установят новый светофор 

Об этом сообщает «Новый Омск».
До 15 сентября новый светофор должен появиться на пересечении проспекта Космического и улицы Петра Осминина. Департамент транспорта горадминистрации объявил аукцион на установку светофора на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Помимо светофора, согласно техзаданию, на данном участке магистрали будут установлены знаки, предупреждающие о регулируемом пешеходном переходе, а также нанесена соответствующая разметка. Начальная цена контракта составляет 1,47 млн рублей.
Напомним, что всего в 2018 году в Омске заработают 15 новых светофоров.