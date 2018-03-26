В Самаре бывшие узники фашистских концлагерей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте 

Администрация Самары расширила список граждан, которым полагается бесплатный проезд на общественном транспорте.
— Новый перечень льготников пополнили бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Великой Отечественной войны, — рассказали в городской администрации.
Документ вступил в законную силу. Контролировать исполнение постановления будет заместитель главы города, руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин.