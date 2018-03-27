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Медведев подписал постановления по совершенствованию работы в рамках бюджетного процесса
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Медведев подписал постановления по совершенствованию работы в рамках бюджетного процесса 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: ГТРК Удмуртия
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал два постановления правительства, направленные на совершенствование работы в рамках бюджетного процесса.
"На днях я подписал два постановления, которые позволят укрепить работу в рамках бюджетного процесса. Первый утверждает новые правила составления в федеральном бюджете бюджетных и внебюджетных фондов на основе программно-целевых принципов планирования. Прежние правила действовали около 10 лет и уже не в полной мере соответствуют своим задачам", — сказал он на расширенном заседании коллегии Министерства финансов России.
"Второе постановление устанавливает критерии бюджетных операций, которые могут иметь коррупционные риски при проведении внутреннего финансового контроля, и определяет инструменты анализа бюджетных рисков", — добавил Медведев.
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