Медведев подписал постановления по совершенствованию работы в рамках бюджетного процесса

"На днях я подписал два постановления, которые позволят укрепить работу в рамках бюджетного процесса. Первый утверждает новые правила составления в федеральном бюджете бюджетных и внебюджетных фондов на основе программно-целевых принципов планирования. Прежние правила действовали около 10 лет и уже не в полной мере соответствуют своим задачам", — сказал он на расширенном заседании коллегии Министерства финансов России

"Второе постановление устанавливает критерии бюджетных операций, которые могут иметь коррупционные риски при проведении внутреннего финансового контроля, и определяет инструменты анализа бюджетных рисков", — добавил Медведев.