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Где найти в Костроме интересную и прибыльную работу?
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Где найти в Костроме интересную и прибыльную работу? 

Kostroma.Today 39 минут назад
Фото: Kostroma.Today
«Высоковский» — предприятие, где хотели бы работать многие костромичи и жители других районов. KOSTROMA.TODAY рассказывает о главных преимуществах работы на тепличном комбинате.
На «Высоковском» никогда не бросают новых работников.
Высокая и стабильная зарплата
«Высоковский» всегда гордился тем, что зарплата, которую получают сотрудники, официальная. Немаловажно, что выдается она срок в срок. Плюсом к ней идут премии и надбавки. Например, работникам предприятия всегда дарят деньги на юбилей, рождение ребенка или свадьбу.
Условия работы
Для сотрудников предприятия создаются комфортные условия работы. График — с 8 до 17 часов. Здесь строго соблюдают режим работы — для всех работников организуют перерыв на отдых и технические перерывы. На предприятии организовано горячее питание, часть которого оплачивает организация. Кроме того, все сотрудники получают талоны на получение овощей тепличного предприятия с хорошей скидкой.
Все сотрудники получают хорошую скидку на продукцию тепличного комбината.
Спецдоставка до работы
До работы сотрудников предприятия доставляет корпоративный транспорт. Автобусов много, и все маршруты постоянно корректируются с учетом мнения работников. Транспорт доставляет практически во все районы города, а также в Костромской и даже Судиславский районы.
Обучение
На «Высоковский» могут устроиться люди без опыта работы. Каждому из них дается наставник, который обучает нового сотрудника основам работы. Новых работников на предприятии не бросают никогда. Агрономам или электромонтерам организуется стажировка. На предприятии есть кадровый резерв, из которого в первую очередь набирают сотрудников.
«Высоковский» всегда гордился тем, что зарплата, которую получают сотрудники, официальная.
Дружный коллектив
Коллектив в тепличном комбинате очень дружный. Здесь всегда весело отмечают 8 марта, 23 февраля, Новый год и другие праздники.
Жилье
Предприятие частично компенсирует своим работником оплату за съемное жилье. Поэтому на тепличный комбинат с удовольствием едут работать люди не только из Костромы, но также из области и других регионов.
На тепличном комбинате есть возможность карьерного роста.
Семейные династии и любовь
В «Высоковском» люди работают целыми семьями — муж и жена, мама и дочь, иногда сразу много родственников. Кроме того, на предприятии даже создаются семьи: сотрудники знакомятся и влюбляются в тепличном комбинате.
Более подробно о вакансиях, которые есть на «Высоковском» можно узнать на сайте предприятия.
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