Около 10 тысяч смотровых колодцев заменят в столице до конца года

Мосводосток до конца года заменит около 10 тысяч смотровых колодцев в разных частях города. Замену произведут на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Также планируется установить около двух тысяч новых чугунных крышек на люки. Они способны выдерживать резкие перепады температур и нагрузку до 90 тонн.

Смотровые колодцы нужны для поддержания в рабочем состоянии городской ливневой системы. Через них коммунальные работники чистят ремонтируют и укладывают новые канализационные трубы.

Всего городская ливневая канализация включает порядка 113,5 тысячи дождеприемных и более 262 тысяч смотровых колодцев. Протяженность труб ливневой канализации составляет около 7,9 тысячи километров.

В 2017 году по городу заменили более девяти тысяч смотровых и более семи тысяч дождеприемных колодцев.