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Около 10 тысяч смотровых колодцев заменят в столице до конца года
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Около 10 тысяч смотровых колодцев заменят в столице до конца года 

Москва24 39 минут назад
Фото: Москва24
Мосводосток до конца года заменит около 10 тысяч смотровых колодцев в разных частях города. Замену произведут на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Также планируется установить около двух тысяч новых чугунных крышек на люки. Они способны выдерживать резкие перепады температур и нагрузку до 90 тонн.
Смотровые колодцы нужны для поддержания в рабочем состоянии городской ливневой системы. Через них коммунальные работники чистят ремонтируют и укладывают новые канализационные трубы.
Всего городская ливневая канализация включает порядка 113,5 тысячи дождеприемных и более 262 тысяч смотровых колодцев. Протяженность труб ливневой канализации составляет около 7,9 тысячи километров.
В 2017 году по городу заменили более девяти тысяч смотровых и более семи тысяч дождеприемных колодцев.
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