В Орле продавцов социальных проездных выберут по конкурсу

Правительство Орловской области издало распоряжение о проведении тендера по выбору организации, которая будет заниматься обслуживанием и реализацией социальных проездных.

Победителю конкурса будет предоставлено право в течение 5 лет заниматься реализацией проездных билетов. В документе отмечено, что реализовывать и обслуживать социальные электронные карты организация будет за свой счёт.

В стоимость работ войдут расходы закупке необходимого оборудования и программного обеспечения, изготовлению, доставке, хранению, эксплуатации, гарантийному обслуживанию и т.п.

Кроме этого, выигравшая организация должна будет вести учёт проезда пассажиров по социальному проездному и обеспечить функционирование не менее 30 точек по продаже карт и пополнению электронных проездных на территории Орла и Орловской области.

Социальные проездные билеты продаются со скидкой гражданам льготных категорий и используются на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.