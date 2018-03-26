Ещё
В Орле продавцов социальных проездных выберут по конкурсу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орле продавцов социальных проездных выберут по конкурсу 

РИА 57 40 минут назад
Фото: РИА 57
Правительство Орловской области издало распоряжение о проведении тендера по выбору организации, которая будет заниматься обслуживанием и реализацией социальных проездных.
Победителю конкурса будет предоставлено право в течение 5 лет заниматься реализацией проездных билетов. В документе отмечено, что реализовывать и обслуживать социальные электронные карты организация будет за свой счёт.
В стоимость работ войдут расходы закупке необходимого оборудования и программного обеспечения, изготовлению, доставке, хранению, эксплуатации, гарантийному обслуживанию и т.п.
Кроме этого, выигравшая организация должна будет вести учёт проезда пассажиров по социальному проездному и обеспечить функционирование не менее 30 точек по продаже карт и пополнению электронных проездных на территории Орла и Орловской области.
Социальные проездные билеты продаются со скидкой гражданам льготных категорий и используются на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.
Сообщение В Орле продавцов социальных проездных выберут по конкурсу появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Неосвоенные средства и дороги: отчёт Блохина вызвал вопросы у депутатов «Как в аду»: орловцы рассказали о жизни рядом со свалкой Орловец заплатит за выбитый глаз 400 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео93
МВД и СБ Украины перешли на сторону России753
Польша нашла альтернативу российскому газу137
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерове33
Болтон записал обращение к Совфеду29
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение