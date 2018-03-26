Правительство Орловской области издало распоряжение о проведении тендера по выбору организации, которая будет заниматься обслуживанием и реализацией социальных проездных.
Победителю конкурса будет предоставлено право в течение 5 лет заниматься реализацией проездных билетов. В документе отмечено, что реализовывать и обслуживать социальные электронные карты организация будет за свой счёт.
В стоимость работ войдут расходы закупке необходимого оборудования и программного обеспечения, изготовлению, доставке, хранению, эксплуатации, гарантийному обслуживанию и т.п.
Кроме этого, выигравшая организация должна будет вести учёт проезда пассажиров по социальному проездному и обеспечить функционирование не менее 30 точек по продаже карт и пополнению электронных проездных на территории Орла и Орловской области.
Социальные проездные билеты продаются со скидкой гражданам льготных категорий и используются на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.
Сообщение В Орле продавцов социальных проездных выберут по конкурсу появились сначала на РИА 57.