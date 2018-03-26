Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях и троллейбусах Челябинска

Оборудование для раздачи бесплатного Wi-Fi появится в электротранспорте Челябинска , об этом директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко сообщил на аппаратном совещании в мэрии, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».

По словам Павлюченко, уже подписан договор на оснащение необходимыми техническими средствами 27 единиц подвижного состава. В дальнейшем планируется установить оборудование во всех трамваях и троллейбусах.