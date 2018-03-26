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Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях и троллейбусах Челябинска
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Бесплатный Wi-Fi появится в трамваях и троллейбусах Челябинска 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Оборудование для раздачи бесплатного Wi-Fi появится в электротранспорте Челябинска, об этом директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко сообщил на аппаратном совещании в мэрии, передаёт корреспондент «АиФ-Челябинск».
По словам Павлюченко, уже подписан договор на оснащение необходимыми техническими средствами 27 единиц подвижного состава. В дальнейшем планируется установить оборудование во всех трамваях и троллейбусах.
Напомним, на днях в Челябинске вновь заговорили о прокладке трамвайных путей до Копейска: проект включили в Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года.
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