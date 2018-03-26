В Уфе сфотографировали редкую птицу

Уфе 18 марта сапсана зарегистрировали в естественном месте обитания, сообщается на сайте «Атлас птиц Уфа».

«Предположительно, эта зимовавшая в городе особь», — отмечают специалисты.

20 марта уже пара птиц вернулась в город, которая выводила потомство на крыше высотного дома в прошлом году.

«В последние десятилетия многие орнитологи отмечают увеличение численности этих птиц и их адаптивное поведение к городским условиям. Совершенно уникальным явлением можно считать то, что сапсаны стали вновь гнездиться на крышах высотных зданий в условиях города», — рассказывают орнитологи. Справка

Сапсан — крупный сокол. Размах крыльев достигает 117 см, средний вес самцов 0,7 кг, самок — 1,1 кг. Верх тела тёмно-серый, «шапочка» и «усы» чёрные. Низ белый; у взрослых с узкими, тёмными поперечными пестринами, у молодых — с продольными. Сапсан — один из самых уникальных представителей животного мира.