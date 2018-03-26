Ещё
В Уфе сфотографировали редкую птицу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе сфотографировали редкую птицу 

АиФ-Уфа 41 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 18 марта сапсана зарегистрировали в естественном месте обитания, сообщается на сайте «Атлас птиц Уфа».
«Предположительно, эта зимовавшая в городе особь», — отмечают специалисты.
20 марта уже пара птиц вернулась в город, которая выводила потомство на крыше высотного дома в прошлом году.
«В последние десятилетия многие орнитологи отмечают увеличение численности этих птиц и их адаптивное поведение к городским условиям. Совершенно уникальным явлением можно считать то, что сапсаны стали вновь гнездиться на крышах высотных зданий в условиях города», — рассказывают орнитологи. Справка
Сапсан — крупный сокол. Размах крыльев достигает 117 см, средний вес самцов 0,7 кг, самок — 1,1 кг. Верх тела тёмно-серый, «шапочка» и «усы» чёрные. Низ белый; у взрослых с узкими, тёмными поперечными пестринами, у молодых — с продольными. Сапсан — один из самых уникальных представителей животного мира.
АиФ-Уфа: последние новости
Молодая мама с шестилетней дочкой пропали в Уфе В этом году трассу "Уфа-аэропорт" отремонтируют за 103 млн. рублей Нугушское водохранилище может обмелеть из-за малоснежной зимы в Башкирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео93
МВД и СБ Украины перешли на сторону России753
Польша нашла альтернативу российскому газу137
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерове33
Болтон записал обращение к Совфеду29
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение