На улицах Чебышева и Львовской в Пензе разлились талые воды

В минувшее воскресенье, 25 марта, в областном центре в преддверии весны проверили системы водоотведения. Осмотр, организованный сотрудниками МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы », был проведен для того, чтобы снизить негативные последствия, связанные с прохождением весенних паводковых вод.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, воскресный объезд показал, что в целом все системы водоотведения работают в обычном режиме, в частности по улицам Ново-Тамбовской, Ключевой. Большая часть из них по улицам Ватутина, Ижевской, Калинина в настоящее время находится под снегом.

Во время осмотра водоотводящих кюветов и переливных труб комиссия зафиксировала образование большого количества талых вод на дорогах по улицам Чебышева и Львовской. Исправлением ситуации займутся специалисты МУП «Пензадормост».

«По мере наступления положительных температур, таяния снега, во избежание локальных подтоплений Управлением по делам ГОЧС города спланировано совместно с работниками МУП «Пензадормост» провести мероприятия по очистке водоотводных кюветов и промывке переливных труб под давлением горячей водой», — добавили в городской администрации.