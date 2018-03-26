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На улицах Чебышева и Львовской в Пензе разлились талые воды
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На улицах Чебышева и Львовской в Пензе разлились талые воды 

PNZdrive 41 минуту назад
Фото: PNZdrive
В минувшее воскресенье, 25 марта, в областном центре в преддверии весны проверили системы водоотведения. Осмотр, организованный сотрудниками МКУ «Управление по делам ГОЧС города Пензы», был проведен для того, чтобы снизить негативные последствия, связанные с прохождением весенних паводковых вод.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, воскресный объезд показал, что в целом все системы водоотведения работают в обычном режиме, в частности по улицам Ново-Тамбовской, Ключевой. Большая часть из них по улицам Ватутина, Ижевской, Калинина в настоящее время находится под снегом.
Во время осмотра водоотводящих кюветов и переливных труб комиссия зафиксировала образование большого количества талых вод на дорогах по улицам Чебышева и Львовской. Исправлением ситуации займутся специалисты МУП «Пензадормост».
«По мере наступления положительных температур, таяния снега, во избежание локальных подтоплений Управлением по делам ГОЧС города спланировано совместно с работниками МУП «Пензадормост» провести мероприятия по очистке водоотводных кюветов и промывке переливных труб под давлением горячей водой», — добавили в городской администрации.
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