Уральцам грозит три года тюрьмы из-за Деда Мороза и Снегурочки

Жители Сысерти могут на три года лишиться свободы из-за Деда Мороза и Снегурочки. Молодые люди испортили другим горожанам праздник, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал»

В суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении 16 и 18-летних жителей Сысерти. Молодых людей обвиняют по статье «Вандализм».

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых , инцидент произошел в новогодние праздники в январе. В 4 часа ночи парни пробрались в ледовый городок на улице Ленина и устроили там погром. Более 20 раз они ударили руками и ногами по ледяным скульптурам Деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года — собаки. В результате их действий фигуры упали и разбились. Ущерб от произошедшего составил 97 тыс. рублей.

Сотрудники полиции проанализировали видео с камер наблюдения, опросили жителей близлежащих домов, чтобы установить возможных очевидцев и свидетелй, и даже отработали состоящих на учете трудных подростков. В итоге оперативникам все-таки удалось установить личности вандалов, подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции. Парни сознались в содеянном, чистосердечно раскаялись и пояснили, что ледяные фигуры испортили из баловства.