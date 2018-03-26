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Уральцам грозит три года тюрьмы из-за Деда Мороза и Снегурочки
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Уральцам грозит три года тюрьмы из-за Деда Мороза и Снегурочки 

АиФ Урал 30 минут назад
Фото: АиФ Урал
Жители Сысерти могут на три года лишиться свободы из-за Деда Мороза и Снегурочки. Молодые люди испортили другим горожанам праздник, об этом сообщает в понедельник, 26 марта, «АиФ-Урал».
В суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении 16 и 18-летних жителей Сысерти. Молодых людей обвиняют по статье «Вандализм».
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел в новогодние праздники в январе. В 4 часа ночи парни пробрались в ледовый городок на улице Ленина и устроили там погром. Более 20 раз они ударили руками и ногами по ледяным скульптурам Деда Мороза, Снегурочки и символа 2018 года — собаки. В результате их действий фигуры упали и разбились. Ущерб от произошедшего составил 97 тыс. рублей.
Сотрудники полиции проанализировали видео с камер наблюдения, опросили жителей близлежащих домов, чтобы установить возможных очевидцев и свидетелй, и даже отработали состоящих на учете трудных подростков. В итоге оперативникам все-таки удалось установить личности вандалов, подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции. Парни сознались в содеянном, чистосердечно раскаялись и пояснили, что ледяные фигуры испортили из баловства.
«Ранее фигуранты проблем с законом не имели. Старший из них проживает с бабушкой и дедом, второго воспитывает отец. На законных представителей молодых людей инспекторы ПДН составили административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». Сами «герои», если судом будет доказана их вина, могут отправиться в места лишения свободы на срок до трех лет», — прокомментировал Горелых.
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