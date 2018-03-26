Контролеры получат право требовать документы у «зайцев»

Контролеры в России могут получить право проверять паспорта у граждан для ускорения оформления штрафов. Об этом пишет газета «Известия»

Минтранс направил соответствующие предложения в правительство.

Этот шаг необходим для того, чтобы контролеры могли оперативно выписать штраф за безбилетный проезд. Дело в том, что для этого они должны составить постановление о нарушении или протокол, но в обоих случаях нарушитель должен предоставить свои паспортные данные. В некоторых случаях, «зайцы» отказываются это сделать, из-за чего его необходимо доставить в отделение полиции. Однако это сильно замедляет процесс выписки штрафа. Получив право проверять документы, контролеры смогут эффективнее выполнять свою работу.

При этом эксперты отмечают, что россияне могут посчитать такое нововведение за ущемление своих прав и свобод.

В настоящее время правом проверять документы обладают только сотрудники полиции.