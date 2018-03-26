Собянин, отличные дороги и нефть: в новом выпуске шоу «Комик в городе» Руслан Белый шутил про Тюмень

В это воскресенье, 26 марта, в эфире телеканала ТНТ вышла новая серия авторского шоу известного воронежского стендапера Руслана Белого . Идейный вдохновитель программы колесит по разным провинциальным городам России , собирает о них информацию и хлёстко, но в шутку обсуждает обнаруженные изъяны. Дошла очередь и до Тюмени . По мнению юмориста, у нас всё хорошо — от властей до дорог.

— Тюмень — шикарный город, в чём есть немалая заслуга Собянина. У вас — лучшие дороги в России, есть нефть. И самая крутая набережная, четырёхуровневая. Обычная она! Просто ступеньки не поперёк, а вдоль. На ряд праздников в Тюмени запрещена продажа алкоголя. Особенно удивил меня День трезвости. Что это за праздник такой вообще? Никого не призываю пить, но ведь всё равно люди отмечать будут. Возможно, причина крутизны вашего города в том, что в центре находится тюрьма. И чиновникам так и говорят: будете воровать — будете жить в центре города, — таким увидел город на Туре известный шоумен.

Съёмки этого 20-минутного выпуска про лучший город земли проходили 7 декабря прошлого года в КЗ «Байконур». Массовку набирали из числа обычных горожан, кому уже давно исполнилось 18.

На разогреве у артиста были наши местные ребята. Они участвуют в проекте «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, ездят на различные фестивали и каждую неделю бесплатно поднимают настроение жителям Тюмени. Посмотреть видеоролики с их выступлениями вы можете, кликнув по этой ссылке.