Ещё
Собянин, отличные дороги и нефть: в новом выпуске шоу «Комик в городе» Руслан Белый шутил про Тюмень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин, отличные дороги и нефть: в новом выпуске шоу «Комик в городе» Руслан Белый шутил про Тюмень 

72.ru 47 минут назад
Фото: 72.ru
В это воскресенье, 26 марта, в эфире телеканала ТНТ вышла новая серия авторского шоу известного воронежского стендапера Руслана Белого. Идейный вдохновитель программы колесит по разным провинциальным городам России, собирает о них информацию и хлёстко, но в шутку обсуждает обнаруженные изъяны. Дошла очередь и до Тюмени. По мнению юмориста, у нас всё хорошо — от властей до дорог.
— Тюмень — шикарный город, в чём есть немалая заслуга Собянина. У вас — лучшие дороги в России, есть нефть. И самая крутая набережная, четырёхуровневая. Обычная она! Просто ступеньки не поперёк, а вдоль. На ряд праздников в Тюмени запрещена продажа алкоголя. Особенно удивил меня День трезвости. Что это за праздник такой вообще? Никого не призываю пить, но ведь всё равно люди отмечать будут. Возможно, причина крутизны вашего города в том, что в центре находится тюрьма. И чиновникам так и говорят: будете воровать — будете жить в центре города, — таким увидел город на Туре известный шоумен.
Съёмки этого 20-минутного выпуска про лучший город земли проходили 7 декабря прошлого года в КЗ «Байконур». Массовку набирали из числа обычных горожан, кому уже давно исполнилось 18.
На разогреве у артиста были наши местные ребята. Они участвуют в проекте «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ, ездят на различные фестивали и каждую неделю бесплатно поднимают настроение жителям Тюмени. Посмотреть видеоролики с их выступлениями вы можете, кликнув по этой ссылке.
72.ru: последние новости
У вас грудь и так хорошая: тоболячка засудила клинику, отговорившую её от установки имплантов Озеро Алебашево спасут за 60 миллионов рублей Сестер-близняшек похоронили в Тюмени, а с их отцом простятся сегодня в Боровском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео93
МВД и СБ Украины перешли на сторону России753
Польша нашла альтернативу российскому газу137
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерове33
Болтон записал обращение к Совфеду29
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение