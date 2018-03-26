В Екатеринбурге согласовали митинг против отмены выборов мэра

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение митинга против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга . Он пройдет 2 апреля в 19:00 на площади Обороны.

«Еще дым не рассеялся от сноса башни и кинотеатра «Темп», а губернатор с областными чиновниками спешат лишить город права самостоятельно избирать мэра, — написал на своей странице в Facebook общественник Дмитрий Москвин. — Аргументов, разумеется, никаких не приводят. С горожанами обсуждать этот вопрос не собираются. Уверен, что митинг 2 апреля — отличный способ консолидации нас всех».

На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание проект закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Если закон примут, то главу города будут выбирать депутаты гордумы из кандидатов, которых предложит специальная комиссия.