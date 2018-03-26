В Екатеринбурге согласовали митинг против отмены выборов мэра 

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение митинга против отмены прямых выборов главы Екатеринбурга. Он пройдет 2 апреля в 19:00 на площади Обороны.
«Еще дым не рассеялся от сноса башни и кинотеатра «Темп», а губернатор с областными чиновниками спешат лишить город права самостоятельно избирать мэра, — написал на своей странице в Facebook общественник Дмитрий Москвин. — Аргументов, разумеется, никаких не приводят. С горожанами обсуждать этот вопрос не собираются. Уверен, что митинг 2 апреля — отличный способ консолидации нас всех».
На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание проект закона об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Если закон примут, то главу города будут выбирать депутаты гордумы из кандидатов, которых предложит специальная комиссия.
После этого мэр Евгений Ройзман говорил, что лично придёт на митинг, если его согласуют.