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Свердловские власти предложили отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга
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Свердловские власти предложили отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
— Схема управления городами, когда депутаты делают выбор из нескольких претендентов на пост главы города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург таким образом уже определил, кто станет сити-менеджером, и выбор был достойный. Я уверен, после принятия закона ни у кого не возникнет вопросов, кто за что отвечает, — пояснил Евгений Куйвашев.
С 2010 года в Екатеринбурге была введена двуглавая система управления: мэром является спикер гордумы, а администрацией руководит нанятый по контракту сити-менеджер. При этом согласно Уставу сохраняется возможность прямых выборов мэра. В 2013-м горожане отдали свои голоса за кандидатуру Евгения Ройзмана. С одной стороны, у мэра был вотум народного доверия, с другой — минимум полномочий по руководству хозяйством. Команда Ройзмана заявила о намерении изменить Устав. На общественных слушаниях екатеринбуржцы поддержали идею «сильного мэра» и ликвидации института сити-менеджера. Но к преобразованиям так и не приступили.
В 2015-м в федеральное законодательство внесли поправки, по которым уже региональная власть определяет, выбирать или назначать мэра. Заксобрание принимает решение, документ вступает в силу с одобрения губернатора. Евгений Куйвашев еще в прошлом году заявил, что прямые выборы мэра не всегда эффективны:
— Людям неважно, как выбирают главу, важно, чтобы были благоустроены их дома, важно решение проблем. Есть примеры, когда мы избираем руководителя, а он бездействует, не приносит пользу городу.
Сторонники позиции Евгения Ройзмана уже заявили, что готовы представить депутатам альтернативный вариант, который не позволит «куцей комиссии навязывать градоначальника». В Заксобрании обсуждение поправок назначено на 3 апреля. В сентябре в Екатеринбурге пройдут выборы депутатов гордумы.
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