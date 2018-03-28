Свердловские власти предложили отменить прямые выборы мэра Екатеринбурга

— Схема управления городами, когда депутаты делают выбор из нескольких претендентов на пост главы города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург таким образом уже определил, кто станет сити-менеджером, и выбор был достойный. Я уверен, после принятия закона ни у кого не возникнет вопросов, кто за что отвечает, — пояснил Евгений Куйвашев

С 2010 года в Екатеринбурге была введена двуглавая система управления: мэром является спикер гордумы, а администрацией руководит нанятый по контракту сити-менеджер. При этом согласно Уставу сохраняется возможность прямых выборов мэра. В 2013-м горожане отдали свои голоса за кандидатуру Евгения Ройзмана . С одной стороны, у мэра был вотум народного доверия, с другой — минимум полномочий по руководству хозяйством. Команда Ройзмана заявила о намерении изменить Устав. На общественных слушаниях екатеринбуржцы поддержали идею «сильного мэра» и ликвидации института сити-менеджера. Но к преобразованиям так и не приступили.

В 2015-м в федеральное законодательство внесли поправки, по которым уже региональная власть определяет, выбирать или назначать мэра. Заксобрание принимает решение, документ вступает в силу с одобрения губернатора. Евгений Куйвашев еще в прошлом году заявил, что прямые выборы мэра не всегда эффективны:

— Людям неважно, как выбирают главу, важно, чтобы были благоустроены их дома, важно решение проблем. Есть примеры, когда мы избираем руководителя, а он бездействует, не приносит пользу городу.

Сторонники позиции Евгения Ройзмана уже заявили, что готовы представить депутатам альтернативный вариант, который не позволит «куцей комиссии навязывать градоначальника». В Заксобрании обсуждение поправок назначено на 3 апреля. В сентябре в Екатеринбурге пройдут выборы депутатов гордумы.