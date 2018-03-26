В Краснодарском крае отложили введение курортного сбора из-за ЧМ-2018

Такое решение было принято для того, чтобы его не пришлось платить болельщикам и гостям чемпионата мира по футболу. По слова главы края, если отталкиваться от федерального закона, то от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, специалисты, которые приедут для участия в мундиале. Кроме этого в состав делегаций войдут также болельщики, представители СМИ, персонал, у которых такого права нет, сообщает ТАСС

Именно с этим связано предложение властей региона перенести срок начала эксперимента на 16 июля. Окончательное решение примут после его рассмотрения депутатами Законодательного собрания Кубани.