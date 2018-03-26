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В Краснодарском крае отложили введение курортного сбора из-за ЧМ-2018
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В Краснодарском крае отложили введение курортного сбора из-за ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Такое решение было принято для того, чтобы его не пришлось платить болельщикам и гостям чемпионата мира по футболу. По слова главы края, если отталкиваться от федерального закона, то от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, специалисты, которые приедут для участия в мундиале. Кроме этого в состав делегаций войдут также болельщики, представители СМИ, персонал, у которых такого права нет, сообщает ТАСС.
Именно с этим связано предложение властей региона перенести срок начала эксперимента на 16 июля. Окончательное решение примут после его рассмотрения депутатами Законодательного собрания Кубани.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Кондратьев рассказал, что власти региона планируют перенести начало выплат курортного сбора на более поздний период.
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