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Кривая Казань. Городские проблемы в фотографиях
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Кривая Казань. Городские проблемы в фотографиях 

Казанский Портал 50 минут назад
Фото: Казанский Портал
Казань готовится к весне. Городские службы с нетерпением ждут тепла, чтобы взять и избавиться от всех проблем разом. На этой неделе казанцам придется потерпеть некоторые неудобства. Пользователи «Народного контроля» публикуют городские недочеты. Городская администрация оперативно находит эти недочеты и устраняет.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Велосипедную полосу на улице Карла Маркса когда-то замело снегом. Теперь велосипедистам мешает грязный лед.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  На автобусной остановке у «Кольца» не работает электронное табло, сообщающее о движении транспорта. Казанцы вынуждены гадать и вспоминать время, когда этих табло не существовало.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Тротуар по улице Каюма Насыри, рядом с домом №38, во власти льда. Местные жители жалуются на работу коммунальщиков и предлагают им отбить лед и посыпать тротуар пескосоляной смесью.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Жители Ново-Савиновского района обнаружили гигантскую свалку снега в районе улицы Сибгата Хакима. По всей видимости, снег с дорог не плавят, а просто складывают в черте города.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Жители домов на улице Татарстана замечают: «Необходимо очистить козырьки от снега. При плюсовой температуре будут намокать стены и портиться фасад».
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Так выглядит один из тротуаров на проспекте Победы. Асфальта, как и намека на него, там нет.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Некоторые казанские тротуары коммунальщики предпочитают очищать не полностью, а лишь слегка. Как этот, например, на улице Московской.
Фото: uslugi.tatarstan.ru  Подборку завершает яма в подземном переходе на улице Пушкина. Она доставляет пешеходам много неприятных минут. Будьте бдительны.
Собственные зарисовки с улиц Казани можно присылать на info@e-Kazan.ru с пометкой «На Кривую Казань!».
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