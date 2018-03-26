Кривая Казань. Городские проблемы в фотографиях

Казань готовится к весне. Городские службы с нетерпением ждут тепла, чтобы взять и избавиться от всех проблем разом. На этой неделе казанцам придется потерпеть некоторые неудобства. Пользователи «Народного контроля» публикуют городские недочеты. Городская администрация оперативно находит эти недочеты и устраняет.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Велосипедную полосу на улице Карла Маркса когда-то замело снегом. Теперь велосипедистам мешает грязный лед.

Фото: uslugi.tatarstan.ru На автобусной остановке у «Кольца» не работает электронное табло, сообщающее о движении транспорта. Казанцы вынуждены гадать и вспоминать время, когда этих табло не существовало.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Тротуар по улице Каюма Насыри, рядом с домом №38, во власти льда. Местные жители жалуются на работу коммунальщиков и предлагают им отбить лед и посыпать тротуар пескосоляной смесью.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Жители Ново-Савиновского района обнаружили гигантскую свалку снега в районе улицы Сибгата Хакима. По всей видимости, снег с дорог не плавят, а просто складывают в черте города.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Жители домов на улице Татарстана замечают: «Необходимо очистить козырьки от снега. При плюсовой температуре будут намокать стены и портиться фасад».

Фото: uslugi.tatarstan.ru Так выглядит один из тротуаров на проспекте Победы. Асфальта, как и намека на него, там нет.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Некоторые казанские тротуары коммунальщики предпочитают очищать не полностью, а лишь слегка. Как этот, например, на улице Московской.

Фото: uslugi.tatarstan.ru Подборку завершает яма в подземном переходе на улице Пушкина. Она доставляет пешеходам много неприятных минут. Будьте бдительны.

Собственные зарисовки с улиц Казани можно присылать на info@e-Kazan.ru с пометкой «На Кривую Казань!».

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