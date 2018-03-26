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ГК «Инград» рассматривает перспективу применения технологий «умного города» в своих проектах
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ГК «Инград» рассматривает перспективу применения технологий «умного города» в своих проектах 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Группа компаний «Инград», которая специализируется на строительстве жилых комплексов и микрорайонов комфорт— и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье, рассматривает перспективу применения технологий «умного города» в своих проектах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе группы компаний.
«ГК «Инград» рассматривает перспективу применения технологий «умного города» в своих проектах в будущем, в том числе, этот вопрос обсуждался и с ГК «Основа», — отметили в пресс-службе.
Ранее президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев сообщил СМИ, что ГК «Основа» предложила ГК «Инград» использовать в своих проектах решения в области «умного дома» с использованием системы швейцарской компании Schindler.
«Умный город» — концепция по развитию городского пространства, подразумевающая использование информационно-коммуникационных технологий и решений интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой.
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