ГК «Инград» рассматривает перспективу применения технологий «умного города» в своих проектах

Группа компаний «Инград», которая специализируется на строительстве жилых комплексов и микрорайонов комфорт— и бизнес-класса в Москве и ближнем Подмосковье , рассматривает перспективу применения технологий «умного города» в своих проектах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе группы компаний.

«ГК «Инград» рассматривает перспективу применения технологий «умного города» в своих проектах в будущем, в том числе, этот вопрос обсуждался и с ГК «Основа», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев сообщил СМИ, что ГК «Основа» предложила ГК «Инград» использовать в своих проектах решения в области «умного дома» с использованием системы швейцарской компании Schindler.

«Умный город» — концепция по развитию городского пространства, подразумевающая использование информационно-коммуникационных технологий и решений интернета вещей (IoT) для управления городской инфраструктурой.