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Югра примет всемирный конгресс оленеводов в 2021 году
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Югра примет всемирный конгресс оленеводов в 2021 году 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Конгресс проходит один раз в четыре года, в 2021 году его решено провести в Ханты-Мансийске»», — заявил Михаил Погодаев.
Идею провести мероприятие в Ханты-Мансийске поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. Соответствующее письмо она направила в ассоциацию «Оленеводы мира».
Заседание оргкомитета по подготовке к конгрессу в Ханты-Мансийске пройдет в конце апреля.
Напомним, впервые Всемирный конгресс оленеводов состоялся в 1997 году в Надыме. Последнее мероприятие прошло в шведском городе Йокмокке в 2017 году.
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