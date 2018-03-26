Югра примет всемирный конгресс оленеводов в 2021 году 

«Конгресс проходит один раз в четыре года, в 2021 году его решено провести в Ханты-Мансийске»», — заявил Михаил Погодаев.
Идею провести мероприятие в Ханты-Мансийске поддержала губернатор Югры Наталья Комарова. Соответствующее письмо она направила в ассоциацию «Оленеводы мира».
Заседание оргкомитета по подготовке к конгрессу в Ханты-Мансийске пройдет в конце апреля.
Напомним, впервые Всемирный конгресс оленеводов состоялся в 1997 году в Надыме. Последнее мероприятие прошло в шведском городе Йокмокке в 2017 году.