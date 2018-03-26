Трагедия в Кемерово: что известно о владельцах «Зимней вишни»

Не менее 64 человек, среди них много детей, погибли при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в воскресенье.

«Из 64 тел, обнаруженных на пожаре в торговом центре в Кемерове, на данный момент опознаны 15 погибших. Следователи работают с родственниками погибших, процедура опознания продолжается», — сообщила в понедельник, 26 марта, в Telegram-канале Следственного комитета России официальный представитель ведомства Светлана Петренко

64 — окончательная цифра, подтвердил в понедельник также глава МЧС Владимир Пучков . От уточнил, что обнаруженные спасателями тела шести человек пока не удалось достать из-под завалов.

В рамках уголовного дела, возбужденного днем 26 марта по статьям 109, 219 и 238 Уголовного кодекса России (подозрение в причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности), следователи СКР задержали и допрашивают четырех человек, в том числе арендатора помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.

Что известно о владельцах ТЦ На допрос вызвана гендиректор и 100-процентный собственник ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежда Судденок. По данным «Интерфакса», ООО «Зимняя вишня Кемерово» арендовало 3 и 4 этажи торгового центра, в том числе сдавая их субаренду.

Источники агентства уточнили, что владельцем всего торгового центра является ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», структурно входящее в ООО «КДВ Групп» . В самой «КДВ-Групп» опровергли эту информацию о том. что компания является оператором» ТРЦ «Зимняя вишня». «Мы вообще к ним не относимся», — сообщил РБК сотрудник приемной «КДВ-Групп».

Компания KDV-Групп, выпускающая снеки и кондитерские изделия под 16 брендами («Кириешки», «Компашки», «Бабкины семечки», «Яшкино», «3 корочки» и др.) в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России Forbes по итогам 2017 года заняла 92 место.

Холдинг объединяет более десятка предприятий, которые производят около 350 наименований продукции, продающейся во всех городах России и во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Группа владеет сетью из 200 супермаркетов «Ярче!» и планирует открыть 30 магазинов в Москве . В 2016 году в столице был открыт распределительный центр. В 2017 году ФАС одобрила сделку по покупке холдингом 85% подмосковного «Кондитерского комбината „Озерский сувенир“.

Владеет „КДВ Групп“ бизнесмен Денис Штенгелов . В понедельник он сообщил РБК, что его компания „работает с органами“ после пожара в торговом центре „Зимняя вишня“. При этом он не ответил на прямой вопрос, является ли он конечным собственником торгового центра „Зимняя вишня“, где произошел сильный пожар. После этого предприниматель заявил, что находится за пределами России и не может комментировать ситуацию.

«Интерфакс» позже уточнил, что собственник «Зимней вишни» выплатит 1 млн рублей семьям погибших. Также по 1 млн рублей родственники получат от властей области.

«По последней информации собственник предприятия известил о выделении еще 1 миллиона рублей со стороны собственника здания», — сообщил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов на совещании оперативного штаба под руководством главы МЧС Владимира Пучкова.

Уточняется, что гендиректор ООО «КДВ Групп» Сергей Братушев выехал в Кемерово. «Он едет из Томска в следственный комитет», — сказал источник агентства. При этом собеседник агентства уточнил, что Братушев приедет в Кемерово, в том числе как представитель основного совладельца «КДВ Групп» Дениса Штенгелова.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался около полудня в воскресенье, 26 марта. Очаг возгорания возник на четвертом этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Общая площадь пожара достигла 1500 кв. м. Открытое горение было ликвидировано лишь поздним вечером.

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