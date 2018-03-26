Башкирский эпос «Урал-батыр» перевели на якутский язык

Республике Саха издали 1000 экземпляров книги «Урал-Батыр». Памятник башкирской словесности был переведен на якутский язык и напечатан по инициативе местных парламентариев. В якутском варианте произведение называется «Ураал Баатыр».

— Эпос вобрал в себя древнейшую мифологию и считается феноменом мирового культурного наследия, — отметил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев . — Благодаря выходу книги в Якутии народ узнает о культуре башкир. Жители наших регионов смогут сблизиться.

В декабре 2017 года две республики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере духовной, социальной и экономической.