Башкирский эпос «Урал-батыр» перевели на якутский язык 

В Республике Саха издали 1000 экземпляров книги «Урал-Батыр». Памятник башкирской словесности был переведен на якутский язык и напечатан по инициативе местных парламентариев. В якутском варианте произведение называется «Ураал Баатыр».
— Эпос вобрал в себя древнейшую мифологию и считается феноменом мирового культурного наследия, — отметил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. — Благодаря выходу книги в Якутии народ узнает о культуре башкир. Жители наших регионов смогут сблизиться.
В декабре 2017 года две республики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере духовной, социальной и экономической.
Эпос «Урал-Батыр» — памятник народного творчества. Произведение передавалась из уст в уста много поколений. Лишь в 1910 году эпос был впервые записан. Произведение состоит из 4576 поэтических и 19 прозаических строк. Эпос «Урал-батыр» включен в список нематериального культурного наследия тюркского народа является кандидатом на включение в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества».