Коренные малочисленные народы Карелии перепишут

Провести перепись предлагается в пилотном режиме в течение 2019 года.

О переписи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока сообщил депутат Госдумы Григорий Ледков в Салехарде на заседании совета ассоциации «Оленеводы мира». Перепись начнется в 2019 году, об этом информирует ТАСС.

По словам депутата, сейчас ведутся переговоры с субъектами. Он отметил, что перепись возможно провести в пилотном режиме и там, где компактно проживают коренные народы. В качестве примера он привел Томскую область и Карелию.

В Федеральном агентстве по делам национальностей подготовлен законопроект о создании реестра коренных малочисленных народов РФ. Предполагается, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций на промыслы и использование земель.

По материалам: ptzgovorit.ru