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Коренные малочисленные народы Карелии перепишут
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Коренные малочисленные народы Карелии перепишут 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Провести перепись предлагается в пилотном режиме в течение 2019 года.
О переписи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока сообщил депутат Госдумы Григорий Ледков в Салехарде на заседании совета ассоциации «Оленеводы мира». Перепись начнется в 2019 году, об этом информирует ТАСС.
По словам депутата, сейчас ведутся переговоры с субъектами. Он отметил, что перепись возможно провести в пилотном режиме и там, где компактно проживают коренные народы. В качестве примера он привел Томскую область и Карелию.
В Федеральном агентстве по делам национальностей подготовлен законопроект о создании реестра коренных малочисленных народов РФ. Предполагается, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций на промыслы и использование земель.
По материалам: ptzgovorit.ru
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