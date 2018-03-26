Гость после застолья отобрал у жительницы Балакова пылесос

В Балакове Саратовской области малознакомый гражданин отобрал у женщины пылесос. Вчера обидчика задержали правоохранители. Как пояснили АиФ-Саратов ГУ МВД , 42-летняя местная жительница обратилась с жалобой в участок на вороватого гостя. У себя дома 16 декабря прошлого года она устроила вечеринку со спиртным. Уходя, мужчина насильственным путем отобрал у хозяйки пылесос. Вещь женщина оценила в 1500 рублей.

Полицейские задержали 40-летнего земляка пострадавшей. Он уже имел проблемы с законом, погорев на краже. Бытовую технику вернули хозяйке.