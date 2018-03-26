Над «Евразом» сгущаются тучи. Нижний Тагил ждет главу Минприроды России

«Было письмо от Минприроды , что возможно посетит, но никаких сведений пока нет. Ничего не подтверждено», — отметила в беседе с «ФедералПресс» пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк.

По мнению наблюдателей, визит Сергея Донского продолжение тренда, заложенного в послание президента Владимира Путина Совету Федерации . Напомним, президент в рамках послания назвал Нижний Тагил одним из самых экологически неблагополучных в стране городов. По всей вероятности, визит Донского может обернуться для «Евраза» определенными последствиями. В пользу этой версии говорит, например то, что ранее Нижний Тагил посетил Владимир Путин, но на НТМК не поехал, хотя, по информации инсайдеров, предприятие было в программе визита президента. На НТМК к приезду первого лица государства даже готовили торжественный пуск новой домны, но что-то пошло не так….

Еще один «тревожный звоночек» для «Евраза» в преддверии визита федерального чиновника в Нижний Тагил — приостановление разрешения на выбросы. Напомним, действие разрешения в июле прошлого года приостановил Росприроднадзор по УрФО. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений, связанных с превышением установленных норм. Приостановление разрешения на выбросы означает, что экологические платежи за выбросы в воздух для предприятия увеличены в 25 раз. Вернуть разрешение можно только после того, как все показатели будут приведены в норму. В январе уже этого года НТМК попытался вернуть себе разрешение через суд, однако затея не увенчалась успехом. Суд комбинату отказал.

Еще один «штрих» — скандал вокруг санитарно-защитной зоны предприятия, тянущийся не первый год. В 2012 году Тагилстроевский суд обязал комбинат разработать санитарно-защитную зону. Сложность заключается в том, что даже если эта зона составит не 1 тыс. метров, а 500, то в ней окажутся жилые дома и соцобъекты. По закону их надо снести и построить новые за пределами зоны, однако это требует значительных финансовых вливаний. Есть и другой путь решения проблемы — модернизация производства и за счет этого снижение вредных выбросов, но, судя по тому, что разрешение на выбросы у комбината приостановлено, работа в этом направлении «буксует».

«Предприятие строили давно, дома строились рядом, чтобы люди быстрее попадали на работу, законы со временем изменились, а новые требования были не выполнены. Мы делали много запросов по санитарно-защитной зоне. Нам каждый раз НТМК и надзорные службы отвечали, что документы находятся на рассмотрении в Москве и в ближайшее время они будут утверждены. Это длится три года. Санитарно-защитная зона НТМК должна быть 1,5 км, — это практически одна треть города. Почему НТМК не хочет ее утверждать в первоначальных размерах? Потому что все попадающие дома придется переселять. На НТМК ложится бремя по строительству новых домов. Переселение — это большое и затратное мероприятие. «Евраз» пошел по другому пути: устанавливает новое оборудование, например, фильтры; проводит исследование и доказывает, что, допустим, в эту сторону выбросы идут не на 1,5 км, а на 500 — 800 метров. В зависимости от этих исследований санитарно-защитную зону можно официально сократить», — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» председатель РОО «Экоправо» Андрей Волегов.

Он также объяснил, что местные жители не поднимают эту проблему, поскольку большинство работают на предприятии «Евраза».

Любопытно, что по данным регионального минприроды, в 2016 году НТМК и другое предприятие «Евраза» — Качканарский горно-обогатительный комбинат занимали четвертое и третье места в списке предприятий — основных источников загрязнения атмосферного воздуха.

По мнению экспертов, возможный визит Сергея Донского на НТМК — это повод для предприятия сделать «работу над ошибками», поскольку, скорее всего «Евраз» спросят, что они сделали для исправления ситуации.

«Думаю, что министр приедет не просто на разведку, а возьмет на заметку, может быть приедет с каким-то замечанием. Кого-то, наверное, и пожурит, но это будет «по-отцовски. Нужно быть морально готовым к нелицеприятным заявлениям, но их стоит рассматривать как сигнал к действию», — поделился мнением с корреспондентом «ФедералПресс» представитель АПЭК в Свердловской области Руслан Мухаметов.