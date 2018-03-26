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Почти 5,5 тыс. боевиков с семьями покинули Восточную Гуту 25 марта
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Почти 5,5 тыс. боевиков с семьями покинули Восточную Гуту 25 марта 

ТАСС 1 час назад
Почти 5,5 тысячи боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей покинули Восточную Гуту в воскресенье, они доставлены в провинцию Идлиб. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман" 25 марта продолжался вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута). По организованному гуманитарному коридору 25 марта было выведено 5453 боевиков и членов их семей, которые на 81 автобусе перевезены в провинцию Идлиб", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
"Всего за двое суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 6441 боевиков и членов их семей", — добавили в ведомстве.
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