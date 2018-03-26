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Наташа Королева встревожила поклонников своим уставшим видом
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Наташа Королева встревожила поклонников своим уставшим видом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Популярная эстрадная певица Наташа Королева сильно встревожила поклонников, опубликовав на днях в своем микроблоге видеоролик, в котором заметно, что она невероятно устала от сильной эмоциональной и физической нагрузки, которая просто неизбежна для многих знаменитых артистов.
В Инстаграм-аккаунте известной певицы Наташи Королевой началась настоящая паника в рядах ее преданных поклонников, которых не на шутку встревожило ее новое видео. Не секрет, что многие звезды шоу-бизнеса находятся в постоянном напряжении не только из-за гастрольных туров и выступлений, но также и из-за пристального внимания, которым их окружают заботливые поклонники и журналисты. Забавно, но многие из них признаются, что даже во время приема ванных процедур стремятся принять более выгодную позу, руководствуясь мыслью: «А вдруг опять снимают».
На фоне всего этого нет ничего удивительного в том, что знаменитая русалка отечественной сцены в какой-то момент попросту выдохлась, о чем и сообщила подписчикам своего микроблога. Певица настойчиво призывала недоумевающих поклонников отдыхать, не забывая при этом сонно рассказывать, как это замечательно иметь простую возможность — выспаться.
Многие подписчики Королевой тут же отметили, что она выглядит очень измотанной и посоветовали ей взять небольшой отпуск для восстановления сил. «Какие круги под глазами! Вам нужно чаще отдыхать» «Наташа, отдыхать и расслабляться непременно нужно! В первую очередь вам» «Как она постарела… Может из-за недосыпа такой вид?» «Ночи, перелеты… Но надо найти время, отдыхать, восстановится» «Наташа, вы настоящая. А смех почему-то сквозь слезы. Может возьмете небольшой отпуск?» «Бедная Наташа… устала от выходок мужа…» Отметим, что некоторые поклонники Наташи списали ее состояние не столько на усталость от графика, сколько на вероятный конфликт с мужем Сергеем Глушко, который в последнии дни привлек к себе немало внимания со стороны публики из-за слишком вызывающего поведения. Мужчина во время одного из выступлений не просто целиком разделся, но устроил настоящую имитацию полового акта с растерянной зрительницей.
Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 23 Мар 2018 в 2:50 PDT
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