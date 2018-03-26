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Незваный гость устроил погром в здании администрации села Миусс
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Умер Сергей Мавроди

Незваный гость устроил погром в здании администрации села Миусс 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом вчера сообщила в отдел полиции Ершовского района Саратовской области 42-летняя сотрудница сельской администрации. Как отметили АиФ-Саратов в региональной ГУ МВД, неизвестный гость ночью разбил стекло и пробрался здание муниципалитета на улице Комсомольской, 19.
Гражданка уточнила, что вандал раскурочил шесть столов и шкаф, пр этом разгромил сложную технику — компьютерный монитор, принтер. Досталось и документам. По предварительным данным, погромщик не взял с места погрома ни одной вещи. С отрудники угро смогли задать вопрос о мотивах преступных действий 36-летнему местному жителю. Задержав его по горячим следам, праоохранители выяснили, что вандал имеет судимости за кражи, грабеж и поджог. Рецидивист не отрицает содеянного.
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