Незваный гость устроил погром в здании администрации села Миусс

Об этом вчера сообщила в отдел полиции Ершовского района Саратовской области 42-летняя сотрудница сельской администрации. Как отметили АиФ-Саратов в региональной ГУ МВД , неизвестный гость ночью разбил стекло и пробрался здание муниципалитета на улице Комсомольской, 19.

Гражданка уточнила, что вандал раскурочил шесть столов и шкаф, пр этом разгромил сложную технику — компьютерный монитор, принтер. Досталось и документам. По предварительным данным, погромщик не взял с места погрома ни одной вещи. С отрудники угро смогли задать вопрос о мотивах преступных действий 36-летнему местному жителю. Задержав его по горячим следам, праоохранители выяснили, что вандал имеет судимости за кражи, грабеж и поджог. Рецидивист не отрицает содеянного.