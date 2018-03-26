В Находке на главной насосной станции началась пуско-наладка гигантского насоса

Насосный агрегат весит 9 тонн.

Сегодня Алексей Грабов, и.о. директора МУП «Находка-Водоканал», проинспектировал пуско-наладку нового насосного оборудования, приобретённого муниципалитетом для главной канализационной насосной станции Находки (ГНС).

Девятитонный насосный агрегат белорусского производства доставлен в Находку для главной канализационной насосной станции города. Она располагается на ул. Спортивной, именно на неё собираются все канализационные стоки города и оттуда качаются на очистные сооружения. Надземная часть этой КНС не бросается в глаза, но глубина её — с пятиэтажный дом.

Эта станция была построена Приморским заводом в середине 80-х годов прошлого века, а запущена в работу в 1989 году, когда для Находки были построены очистные сооружения в бухте Тунгус. С тех пор установленное оборудование физически износилось, и город приобрёл для ГНС новый насос. А всё необходимое для монтажа, включая автоматику, муниципальный водоканал приобрёл на собственные средства.

Пуско-наладочные работы подходят к завершению. Обновление оборудования ГНС и другие предпринимаемые водоканалом и муниципалитетом меры будут способствовать стабильному безаварийному водоотведению городских стоков, сообщает пресс-служба МУП «Находка-Водоканал».